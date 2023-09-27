Shiba Inu (SHIB) fiyatı iki haftadır konsolidasyon sürecinde ve yatırımcılar, SHIB’deki konsolidasyon sürecinin ne kadar daha devam edeceğini merak ediyor.

Popüler kripto para analisti Due Nine bu kapsamda CryptoPotato’da bir yazı kaleme aldı ve bu hafta SHIB’de takip edilmesi gereken 3 faktörü açıkladı.

Konsolidasyon, teknik analizde kullanılan terimlerden biridir ve belirli bir hisse senedinde destek ve direnç noktaları arasındaki fiyat hareketliliklerini tanımlamak için kullanılır. Konsolidasyon, yatırımcıların, dolayısıyla varlığın fiyatının kararsızlık içerisinde olduğu anlamına geliyor.

Shiba Inu (SHIB) için Kritik Seviyeler

Kilit destek seviyeleri: 0.0000070 dolar ve 0.0000064 dolar

Kilit direnç seviyeleri: 0.0000075 dolar ve 0.0000080 dolar

Shiba Inu’da (SHIB) Konsolidasyon Devam Ediyor

Due Nine, Shiba Inu’da (SHIB) 0,0000070 dolar desteğinin başarılı bir şekilde çalıştığını ifade etti. Due Nine bu nedenle SHIB’in Eylül ayında kritik seviyeler arasında nispeten dar bir bant içerisinde yatay seyir izlediğini belirtti. Ünlü analist, SHIB’deki konsolidasyon sürecinin 11 Eylül’den bu yana devam ettiğine dikkat çekti.

SHIB’de Fiyat Dalgalanmaları Ne Zaman Artacak?

Popüler meme coin’lerden Shiba Inu (SHIB) patlayıcı fiyat hareketlilikleriyle tanınıyor. Bu nedenle olası bir patlamada muhtemelen SHIB şu anki seviyelerini korumayı başaramayacak. Due Nine’a göre SHIB’de temel destek seviyesinin test edilmesi, olası bir patlamayı tetikleyebilir.

Golden Cross Güç Kaybediyor

SHIB’de günlük MACD, Eylül ayının ortalarından beri yükselişte. Ancak son dönemde alıcılar bir miktar güç kaybetti ve sonuç olarak SHIB 0,0000075 dolar direncini geçmeyi başaramadı.

Dolayısıyla son dönemde SHIB’deki MACD göstergesi düşüş trendine işaret etmeye başladı.

Kısa Vadeli SHIB Fiyat Tahmini

Due Nine yazısında ayrıca Shiba Inu (SHIB) fiyat tahminine de yer verdi. SHIB’in kısa vadede temel destek seviyesini test edebileceğini belirten Due Nine, destek seviyesi korunduğu sürece SHIB’in konsolidasyon sürecine devam edeceğini öngördü.

Due Nine son olarak SHIB fiyatının bu dar aralıktan çıkması durumunda kripto para piyasasında tüm dikkatlerin SHIB’e döneceğini iddia etti.