Kripto para analisti EGRAG CRYPTO, XRP fiyatının 2023 yılı sonlanmadan %15’lik yeni bir artış yaşayacağını öngörüyor.

Özet:

EGRAG CRYPTO, XRP fiyatının 2023 yılının kalan kısmında %15 oranında değer kazanarak 0,71 doların üzerine yükseleceğine inanıyor. EGRAG CRYPTO bu yükselişten hemen önce XRP fiyatının 0,55 doların altına gerileyebileceği konusunda da takipçilerini uyarıyor.

EGRAG CRYPTO daha önceki fiyat tahminlerinden birinde XRP’nin 0,85 dolara yükselebileceğini öngörmüştü.

Bir diğer kripto para analisti Dark Defender ise “fincan ve kulp” formasyonu nedeniyle XRP fiyatının önce 1,05 dolara sonrasında ise 1,85 dolara yükselebileceğini tahmin etmişti.

XRP Yılbaşına Kadar %15’lik Yükseliş Yaşayabilir mi?

En popüler kripto para birimlerinden XRP son dönemde kaydettiği performansla kripto para piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hal böyle olunca XRP’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyebileceği de merak konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan EGRAG CRYPTO, XRP fiyatının %15’lik yükseliş yaşayarak yılı 0,71 dolar seviyesinde kapatabileceğini öngörüyor. EGRAG CRYPTO, XRP fiyatının 0,71 dolara yükselmeden önce “Berlin Duvarı” olarak adlandırdığı 0,55 doların altına gerileyebileceğini kaydetti.

EGRAG CRYPTO daha önceki XRP fiyat tahminlerinin birinde ise varlığın mega bir yükseliş yaşayarak 0,85 dolara ulaşabileceğini öngörmüştü.

Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri

Bir diğer kripto para analisti Dark Defender da Ripple (XRP) fiyatının kısa vadede yükselişe geçebileceğini öngörüyor. Dark Defender XRP’nin günlük grafiğinde “fincan ve kulp” formasyonu oluştuğunu ve bunun XRP fiyatının sırasıyla 1,05 dolar ve 1,88 dolar seviyelerini geçeceğini öngördü.

XRP’nin yılın kalan bölümünde nasıl bir performans sergileyebileceğine dair hazırladığımız YouTube videosunu buradaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.