Ripple (XRP) için ilginç bir fiyat tahmini yapıldı. Colin Brown adlı bir blockchain araştırmacısı Ripple’ın halka arz olması halinde 10 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabileceğini iddia etti.

Twitter’daki popüler blockchain araştırmacılarından Collin Brown, Ripple’ın yerel token’i XRP fiyatının 28 Eylül’den sonra büyük bir artış yaşayabileceğini öngörüyor.

Bu yazımızda Collin Brown’un XRP’deki yükseliş beklentisinin arkasındaki nedenlere ve diğer analistlerin XRP fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

XRP 10 Dolara Yükselebilir mi?

Collin Brown, Ripple’ın halka arz (IPO) için başvuruda bulunabileceğine dair ciddi söylentiler olduğunu ifade etti. Brown’a göre Ripple’ın bu başvurusu 29 Eylül gibi erken bir tarihte gelebilir. Collin Brown, Ripple’ın IPO başvurusunda bulunması halinde XRP fiyatında 20 katlık astronomik bir artış yaşanabileceğini düşünüyor.

Collin Wu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Ripple (XRP) IPO Söylentileri Uzmanların 20 kat değer artışı öngördüğü, oyunun kurallarını değiştirecek potansiyel bir halka arz hakkında söylentiler dolaşıyor ve 28 Eylül bu konuda büyük gün olabilir! Takvimlerinizi ayarlayın, kripto para topluluğu tarihe bir ana tanıklık edebilir!

XRP’de Yükseliş Yaşanacağını Öngören İlk Tahmin Bu Değil

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere son dönemde birçok önde gelen analist, popüler kripto para XRP için önemli fiyat tahminleri yaptı. Aralarında KALEO ve EGRAG CRYPTO’nun da yer aldığı analistler, XRP fiyatının yakın zamanda yükselişe geçeceğini öngördü.

KALEO, Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal mücadeleyi kazanacağını ve bunun soncunda XRP’nin boğa sezonuna başlayacağını öne sürdü. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız Temmuz ayında Ripple ile SEC arasındaki davada verilen kritik özet karar sonrasında XRP yaklaşık %80’lik önemli bir artış kaydetmişti.

Bir diğer kripto para analisti EGRAG CRYPTO ise XRP için 7 dolarlık bir fiyat tahmininde bulundu. EGRAG CRYPTO, XRP bu hedef fiyat seviyesine doğru ilerlerken önündeki zorlu direnç seviyelerinin 0,8 ve 1,3 dolar olduğunu belirtti.

Tüm bu XRP fiyat tahminlerinin ardından kısa bir süre önce teknik analist ve eğitimci Duo Nine‘a ulaşarak bu konudaki görüşlerini sorduk. Duo Nine, XRP grafiğinin 2018 yılından bu yana geniş çaplı bir bayrak formasyonu içerisinde olduğunu belirten Duo Nine, bu formasyonunun önümüzdeki yıl kırılabileceğini iddia etti.