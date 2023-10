Kısa süre içerisinde tüm dikkatleri üzerine çeken HayCoin’in fiyatı, token yakımının ardından 5,5 milyon dolara yükseldi.

En popüler merkezsiz kripto para borsalarından biri olan Uniswap’te işlem görmeye başlayan HayCoin’in fiyatı Perşembe günü 5,5 milyon dolara yükseldi. Bu fiyat artışı, HayCoin’in uzun vadeli yatırımcısının token yakımı gerçekleştirmesinin ardından yaşandı.

26 Ekim Perşembe günü HayCoin (HAY) fiyatında muazzam bir artış yaşandı ve sonuç olarak token’in fiyatı 5,5 milyon dolara yükseldi. Bu astronomik yükseliş, Uniswap kurucusu Hayden Adams’ın 2019 yılından beri tuttuğu 51 HAY token’i yakarak dolaşımdan çıkarmasının ardından gerçekleşti.

Uniswap’in kurucusu Hayden Adams, 21 Ekim’de HAY token’lerini yakarak toplam arzın %99,99’unu dolaşımdan çıkardı. Dolayısıyla HayCoin’in dolaşımdaki arzı 4,4 HAY’e geriledi. Bu gelişmenin ardından token’in fiyatı hızla yükselişe geçti ve HayCoin (HAY) 10 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

JUST IN @Ashleighschap just confirmed ownership of the 51 $HAY token wallet and fully burnt ithttps://t.co/r2RTOvYyuI

— Haycoin (@HayCoinERC) October 26, 2023