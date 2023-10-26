Kısa süre içerisinde tüm dikkatleri üzerine çeken HayCoin’in fiyatı, token yakımının ardından 5,5 milyon dolara yükseldi.

En popüler merkezsiz kripto para borsalarından biri olan Uniswap’te işlem görmeye başlayan HayCoin’in fiyatı Perşembe günü 5,5 milyon dolara yükseldi. Bu fiyat artışı, HayCoin’in uzun vadeli yatırımcısının token yakımı gerçekleştirmesinin ardından yaşandı.

HAY Fiyatı 5,5 Milyon Dolara Yükseldi

26 Ekim Perşembe günü HayCoin (HAY) fiyatında muazzam bir artış yaşandı ve sonuç olarak token’in fiyatı 5,5 milyon dolara yükseldi. Bu astronomik yükseliş, Uniswap kurucusu Hayden Adams’ın 2019 yılından beri tuttuğu 51 HAY token’i yakarak dolaşımdan çıkarmasının ardından gerçekleşti.

Uniswap’in kurucusu Hayden Adams, 21 Ekim’de HAY token’lerini yakarak toplam arzın %99,99’unu dolaşımdan çıkardı. Dolayısıyla HayCoin’in dolaşımdaki arzı 4,4 HAY’e geriledi. Bu gelişmenin ardından token’in fiyatı hızla yükselişe geçti ve HayCoin (HAY) 10 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

JUST IN @Ashleighschap just confirmed ownership of the 51 $HAY token wallet and fully burnt ithttps://t.co/r2RTOvYyuI — Haycoin (@HayCoinERC) October 26, 2023

HayCoin (HAY), Pazar günü 4,4 milyon dolara yükseldikten sonra Pazartesi 3 milyon dolara kadar geriledi. DEXTools verilerine göre HAY’in 4,4 tokenlik arzı şu anda 5.800 farklı yatırımcı tarafından tutuluyor. HAY’in piyasa değeri ise 14 milyon dolar seviyesinde. HayCoin’in arzının tamamının dolaşımda olduğunu da belirtelim.

Orjinal Memecoin’in Öngörülemez Yükselişi

Uniswap’in henüz yeni piyasaya sürüldüğü dönemde projenin yaratıcısı Hayden Adams, HayCoin (HAY) adlı bir token geliştirdi. Hayden Adams, HayCoin’in test amacıyla geliştirildiğini ve herhangi bir diğeri olmadığını ifade etti. Adams konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Beş yıl önce, Uniswap v1’in lansmanından önce, test için kullanmak üzere HayCoin adında bir token geliştirdim. Yıllar içerisinde bazı kişiler HayCoin’i fark etti ve şaka amacıyla veya hikayesi nedeniyle satın aldı. Ancak nihayetinde, insanların üzerinde spekülasyon yaptığı bir tokenin neredeyse tüm arzına (yaklaşık %99,99) sahip olmaktan rahatsızlık duyuyorum.

Hayden Adams bu açıklamasıyla HAY token’lerini yakarak dolaşımdan çıkaracağını duyurdu. Hayden Adams’ın sahip olduğu 51 HAY’i yakarak dolaşımdan çıkarmasıyla birlikte dolaşımda yalnızca 4,4 HAY kaldı. Yatırımcılar bu yakımın ardından HAY’e akın etti ve 4,4 HAY’in tamamını satın aldı.

Bazıları HayCoin’in kripto para piyasası için tarihi eser niteliği taşıdığına inanıyor ve onu “orjinal memecoin” olarak tanımlıyor.