Uniswap, 11 Şubat’ta Ethereum layer-2 çözümü Unichain’in lansmanını yaparak, L2 ekosistemine ilk girişini gerçekleştirdi. Borsadan yapılan açıklamada, “Uniswap web uygulaması ve cüzdanın en son sürümü üzerinden Unichain’de takas yapabilir, köprü kurabilir ve likidite sağlayabilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Unichain, bir saniyelik blok süreleri ve iki yüz elli milisaniyelik hedef süre ile performansını artırıyor. Ayrıca, Unichain’in Ekim ayında başlatılan testnet’inde kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından seksen sekiz milyon test işlemi ve on iki milyon test akıllı sözleşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Uniswap Labs’in Kurucusu ve CEO’su Hayden Adams, “Unichain farklı bir şekilde inşa edildi. Amacımız DeFi’yi daha hızlı, daha ucuz ve daha merkeziyetsiz hale getirmek, bu yüzden Unichain’i ilk günden itibaren izinsiz olarak başlattık,” dedi.

Yeni layer-2 platformu, token takası ve likidite sağlama, token çıkarma, borç verme ve alma hizmetleri ile ERC-7683 standardı sayesinde zincirler arası ticaret gibi temel işlevler sunuyor.

Optimism Superchain üzerine kurulan Unichain, ilk aylarda takas işlemleri için arayüz ücreti almıyor. Ayrıca, Circle entegrasyonu ile yerel USDC desteği sağlıyor, izinsiz hata kanıtlarıyla herkesin işlemleri sorgulamasına olanak tanıyor ve Ethereum’a kıyasla gaz ücretlerinde yüzde doksan beş daha ucuz işlem imkanı sunuyor.

