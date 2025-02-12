Uniswap, 11 Şubat’ta Ethereum layer-2 çözümü Unichain’in lansmanını yaparak, L2 ekosistemine ilk girişini gerçekleştirdi. Borsadan yapılan açıklamada, “Uniswap web uygulaması ve cüzdanın en son sürümü üzerinden Unichain’de takas yapabilir, köprü kurabilir ve likidite sağlayabilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Unichain, bir saniyelik blok süreleri ve iki yüz elli milisaniyelik hedef süre ile performansını artırıyor. Ayrıca, Unichain’in Ekim ayında başlatılan testnet’inde kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından seksen sekiz milyon test işlemi ve on iki milyon test akıllı sözleşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Uniswap Rekabetçi Piyasaya Giriyor

Uniswap Labs’in Kurucusu ve CEO’su Hayden Adams, “Unichain farklı bir şekilde inşa edildi. Amacımız DeFi’yi daha hızlı, daha ucuz ve daha merkeziyetsiz hale getirmek, bu yüzden Unichain’i ilk günden itibaren izinsiz olarak başlattık,” dedi.

Yeni layer-2 platformu, token takası ve likidite sağlama, token çıkarma, borç verme ve alma hizmetleri ile ERC-7683 standardı sayesinde zincirler arası ticaret gibi temel işlevler sunuyor.

Optimism Superchain üzerine kurulan Unichain, ilk aylarda takas işlemleri için arayüz ücreti almıyor. Ayrıca, Circle entegrasyonu ile yerel USDC desteği sağlıyor, izinsiz hata kanıtlarıyla herkesin işlemleri sorgulamasına olanak tanıyor ve Ethereum’a kıyasla gaz ücretlerinde yüzde doksan beş daha ucuz işlem imkanı sunuyor.

The pink chain has arrived You can swap, bridge, and provide liquidity on @Unichain directly from the Uniswap web app and in the latest version of the wallet Just look for the ✨ pic.twitter.com/3G4F3kQSr4 — Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) February 11, 2025

Unichain, bu yıl içinde halka açık blok doğrulaması yapılabilmesi için bir Doğrulama Ağı başlatmayı planlıyor. Ayrıca yüksek gaz ücretleri, yavaş işlem süreleri ve karmaşık zincirler arası işlemler gibi geleneksel blockchain sorunlarını çözerken, Ethereum’un açık, izinsiz ve merkeziyetsiz olma prensiplerini de korumayı hedefliyor.

Öte yandan, Unichain oldukça rekabetçi bir layer-2 piyasasına giriş yaptı. Dolayısıyla L2beat’e göre, L2 ekosisteminde şu anda 42 milyar 300 milyon dolar civarında kilitli toplam değer bulunuyor.

Unichain mainnet is live ✨ ✸ Fast with low fees

✸ Built for cross-chain liquidity

✸ Prioritizes decentralization from day one You can now deploy DeFi apps, launch tokens, swap, provide liquidity, and more pic.twitter.com/MqJQwum4Bf — Unichain (@unichain) February 11, 2025

Arbitrum One, on üç milyar yedi yüz milyon dolar ve yüzde otuz sekizlik pazar payı ile en büyük rollup tabanlı TVL’ye sahip. Base, 11 milyar 400 milyon dolar ve yüzde 32 payla ikinci sırada yer alırken, OP Mainnet yüzde 14 pay ve 5 milyar dolar TVL ile üçüncü sırada.

L2beat’e göre yaklaşık altmış rollup tabanlı layer-2 ağı bulunuyor ve Unichain, bu ağlarla rekabet edecek. Ancak dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsası tarafından desteklenmesi, ona önemli bir avantaj sağlıyor.