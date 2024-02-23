Uniswap (UNI) fiyatı bu güncelleme teklifi sonrası son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

Özet:

UNI fiyatı, token sahiplerini işlem ücretleriyle ödüllendirme teklifi sonrası yüzde 50 fırladı.

UNI’deki yükseliş, kripto para piyasası konsolidasyon sürecindeyken gerçekleşti.

Uniswap Protocol’ün kripto parası UNI, yalnızca dakikalar içinde yüzde 50’den fazla yükselerek 11 dolara ulaştı. Bu değer, son iki yılın en yüksek seviyesini temsil ediyor.

Ani fiyat hareketi, Uniswap Vakfı’nın (UF) bir ödül mekanizması teklifi sunmasının ardından gerçekleşti. Teklif, UNI stake edenleri işlem ücretleriyle ödüllendirmeyi öngörüyor.

Protokol ekibi, güncellemeyi şöyle açıkladı:

Bu teklif aktif ve katılımcı delegasyonu teşvik ederek Uniswap’in yönetişim sistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teklife göre önemli bir engel çıkmaması halinde, oylamaya katılacakların ekran görüntüsü 1 Mart’ta yayınlanacak. Oylama ise 8 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Uni fiyatı yükselirken, kripto piyasası genel anlamda konsolidasyon sürecinde. Büyük kripto paraların çoğu gün itibarıyla yatay seyrediyor veya hafif bir düzeltme geçiriyor.

Hem Bitcoin (BTC) hem de Ether (ETH), son 24 saatte yüzde 1 civarı değer kaybetti. SOL, aynı süreçte yüzde 3’e yakın düştü. UNI ise hala 11 doların üzerinde seyrediyor.