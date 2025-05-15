Yıllardır devam eden Rusya savaşının getirdiği ekonomik zorluklara rağmen Ukrayna, Bitcoin satın almayı ve bir ulusal stratejik Bitcoin rezervi oluşturmayı planlıyor. Ukrayna’nın kripto paraları, finansal sistemin geleceği olarak görmesi, bu adımın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Yasal Süreç Tamamlanmak Üzere

Ukraynalı yerel medya kuruluşu Incrypted’ın aktardığına göre, stratejik Bitcoin rezervine ilişkin yasa tasarısının son detayları şu anda taslak aşamasında. Meclis Maliye, Vergi ve Gümrük Politikaları Komitesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Zhelezniak, teklifin yakında meclise sunulacağını duyurdu.

Daha önce kripto para rezervi fikrini ortaya atan milletvekili, bu kez öneriyi yalnızca Bitcoin’e odaklayarak yeniden şekillendirdi. Ukrayna, şu anda bağış yoluyla elde ettiği yaklaşık 46.351 BTC’ye sahip. Ancak bu varlıkların nasıl yönetileceğine dair yasal bir çerçeve henüz oluşturulmuş değil.

Stratejik Bitcoin Rezervi Girişimi: Binance Desteğiyle

Bu önemli girişimde Ukrayna’nın dünyanın en büyük kripto borsası Binance ile iş birliği yapması dikkat çekiyor. Binance sözcüsü, ülkenin Bitcoin satın alma ve saklama planlarına teknik ve stratejik destek sağlayacaklarını doğruladı.

Binance Doğu Avrupa, Orta Asya ve Afrika Başkanı Kirill Khomyakov, yasanın geçmesiyle birlikte Ukrayna’nın regülasyonlarda netlik kazanacağını ve bunun ülkedeki kripto para ekosistemine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Ukrayna’da dijital varlıklar konusunda yasal altyapı oluşturma süreci daha önce de çeşitli engellere takılmıştı. Nisan ayında onaylanan bir yasa tasarısı, daha sonra cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından geri çekilmişti.

Ukrayna Avrupa’da Bir İlke İmza Atabilir

Eğer teklif onaylanırsa, Ukrayna ulusal Bitcoin rezervi kuran ilk Avrupa ülkesi olacak. Benzer planlar Çekya ve Brezilya gibi ülkelerde de gündeme gelse de, şu ana kadar hiçbir Avrupa ülkesi bu yönde somut adım atmadı.

Nisan ayında Binance CEO’su Richard Teng, birden fazla ülkeyle stratejik Bitcoin rezervi oluşturulması ve kripto regülasyonları hazırlanması için görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Bu da önümüzdeki dönemde daha fazla ülkenin benzer adımlar atabileceğine işaret ediyor.

ABD şu anda Donald Trump’ın Mart ayında imzaladığı kararnameyle ulusal düzeyde Bitcoin rezervi oluşturan tek ülke konumunda.

En Çok Bitcoin’e Sahip Olan Ülkeler

Ukrayna: Yaklaşık 46.351 BTC, savunma ve insani yardımlar için gelen bağışlardan oluşuyor.

Yaklaşık 46.351 BTC, savunma ve insani yardımlar için gelen bağışlardan oluşuyor. ABD: Resmi rezervi yaklaşık 198.012 BTC, değeri 15 milyar doların üzerinde.

Resmi rezervi yaklaşık 198.012 BTC, değeri 15 milyar doların üzerinde. Çin: Resmen Bitcoin’i yasaklamış olsa da yaklaşık 194.000 BTC tutuyor. ABD’nin hamlesine benzer bir rezerv oluşturmayı değerlendiriyor.

Resmen Bitcoin’i yasaklamış olsa da yaklaşık 194.000 BTC tutuyor. ABD’nin hamlesine benzer bir rezerv oluşturmayı değerlendiriyor. Birleşik Krallık: Yaklaşık 61.000 BTC’ye sahip olsa da henüz ulusal bir rezerv kurma planı bulunmuyor.

Yaklaşık 61.000 BTC’ye sahip olsa da henüz ulusal bir rezerv kurma planı bulunmuyor. Butan: Yeşil enerji avantajını kullanarak 13.029 BTC tutuyor, yönetimi devlet şirketi Druk Holdings üzerinden yürütülüyor.

Yeşil enerji avantajını kullanarak 13.029 BTC tutuyor, yönetimi devlet şirketi Druk Holdings üzerinden yürütülüyor. El Salvador: IMF’nin uyarılarına rağmen pro-Bitcoin duruşunu sürdürüyor, rezervi 6.175 BTC seviyesinde.