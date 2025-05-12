36 yaşındaki UFC efsanesi Conor McGregor, memleketi İrlanda’yı bir kripto merkezi haline getirme çağrısı yaptı. McGregor, ülkenin dijital varlıklarla ilgili bir rezerv sistemi kurması gerektiğini savundu. Takipçileri ise çağrının “kripto paralar” için değil doğrudan “Bitcoin stratejik rezervi” için yapılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kripto paraların halkın gücünü geri kazanması için ortaya çıktığını belirten McGregor, bu konuda nelerin değişmesi gerektiğini tartışmak üzere bir X (Twitter) Spaces yayınına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Crypto in it's origin was founded to give power back to the people. An Irish Bitcoin strategic reserve will give power to the people’s money. I will be cohosting a Twitter space to talk about what I want to see changed. Victory to Ireland! 🇮🇪 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2025

Topluluk: “Bitcoin’e Odaklan, Kriptoya Değil”

McGregor paylaşımında hem kripto paralar hem de Bitcoin’i genel olarak dile getirse de, gönderisinin altındaki birçok yorumda yalnızca Bitcoin’e odaklanması gerektiği vurgulandı.

Anthony Pompliano, McGregor’un bu çağrısına ilk destek veren isimlerden biri oldu ve İrlanda için Bitcoin Stratejik Rezervi fikrini övdü.

I didn’t expect @TheNotoriousMMA to call for a Strategic Bitcoin Reserve in Ireland but I ain’t mad about it ☘️ https://t.co/Pfcl0gNWac — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) May 10, 2025

Toplulukta yıllardır, bazı ülkelerin Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı olarak kabul etmesi gerektiği yönünde görüşler dile getiriliyor. Ancak bu fikir, yakın zamana kadar yalnızca bir “hayal” olarak görülüyordu.

Altın Gibi Bir Varlık mı?

Bitcoin’in, altına benzer özellikler taşıdığı düşünülüyor. Tıpkı altın gibi sınırlı arzı olan BTC’nin, geçmişte birçok itibari para biriminin altınla desteklenmesi gibi, gelecekte ülke rezervlerinde yer alabileceği savunuluyor.

Ancak eleştirmenler, Bitcoin’in hâlâ çok genç, oynak ve sorumluluk taşıyacak olgunlukta olmadığını öne sürüyordu.

ABD Öncülüğünde Rüzgar Değişiyor

Fakat son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın da Bitcoin rezervi kurma fikrine sıcak baktığı yönünde sinyaller vermesiyle tablo değişmeye başladı. Şu anda bu konuyla ilgili olarak farklı ülkelerde çeşitli görüşmeler yürütülüyor.

Her ne kadar büyük kısmı hâlâ “yalnızca konuşma aşamasında” ya da “kesin reddedilmiş” olsa da, analistlere göre bu fikir artık ciddi biçimde tartışılabilir bir noktaya geldi.

“Bir yerden başlamak gerek, değil mi?”