36 yaşındaki UFC efsanesi Conor McGregor, memleketi İrlanda’yı bir kripto merkezi haline getirme çağrısı yaptı. McGregor, ülkenin dijital varlıklarla ilgili bir rezerv sistemi kurması gerektiğini savundu. Takipçileri ise çağrının “kripto paralar” için değil doğrudan “Bitcoin stratejik rezervi” için yapılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kripto paraların halkın gücünü geri kazanması için ortaya çıktığını belirten McGregor, bu konuda nelerin değişmesi gerektiğini tartışmak üzere bir X (Twitter) Spaces yayınına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Crypto in it's origin was founded to give power back to the people.

An Irish Bitcoin strategic reserve will give power to the people’s money.

I will be cohosting a Twitter space to talk about what I want to see changed.

Victory to Ireland! 🇮🇪

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2025