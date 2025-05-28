Kripto saklama platformu BitGo, iflas eden FTX borsasının ikinci ödeme turu kapsamında alacaklıların hesaplarına ödemeleri aktarmaya başladı.

Süreci yakından izleyen FTX alacaklı temsilcisi Sunil Kavuri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 50 bin doların altındaki alacakların yüzde 120 oranında kredilendirildiğini duyurdu. Ödenen fazlalık, faiz olarak hesaplandı.

BitGo’yu dağıtım aracı olarak seçen kullanıcılar, bakiyelerinde ödemeleri görebiliyor ancak çekim ve transfer işlemleri 30 Mayıs tarihine kadar mümkün olmayacak. Kavuri, Bahamas süreci kapsamındaki ödemelerin de hesaplara geçtiğini ve yalnızca görüntülenebildiğini belirtti.

Üç Yıllık Bekleyişin Sonuna Gelenler Var

Dağıtım acenteleri BitGo ve Kraken, daha önce müşterilere 30 Mayıs’a kadar ödemelerin tamamlanacağı yönünde e-posta göndermişti. Pek çok kullanıcı ödemelerini aldığını doğrularken, bu gelişme Kasım 2022’deki iflastan bu yana süren yaklaşık 3 yıllık bekleyişin sonu anlamına geliyor.

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Toplam Ödeme 6,2 Milyar Doları Aştı

FTX, iki ödeme turunda toplam 6,2 milyar dolarlık borcunu ödedi. Ancak kimlik doğrulama (KYC) aşamasında takılan kullanıcılar ile alacakları hâlâ tartışmalı olanlar ödemelerini alamadı. Kavuri’nin paylaşımına gelen yorumlarda, özellikle KYC sürecinde aylarca bekleyen kullanıcıların şikâyetleri dikkat çekti.

FTX destek ekibi de Bahamas sürecini tercih eden kullanıcıların “Adım 9 – Dağıtım Sayfası”na erişemeyeceğini doğruladı. Bu kişilerin taleplerinin farklı bir şekilde değerlendirildiği açıklandı.

Geri Ödeme Süreci Tüm Dünyaya Yayılıyor

Bahamas kullanıcılarının yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa gibi kısıtlı bölgelerdeki alacaklılara yönelik planlamalar da sürüyor. FTX iflas masası, daha fazla ödeme yapılacağını ve yeni takvimlerin yakında açıklanacağını duyurdu. Toplam geri ödemenin 16 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Hukuki İşlemler Süreci Yavaşlatıyor

Öte yandan alacaklılar, ödemelerin yavaş ilerlemesinden ve sürecin karmaşık yapısından şikâyet ediyor. İflas avukatlarının açtığı geri alma davaları süreci uzatıyor. Örneğin FTX, Binance’e yapılan 2 milyar dolarlık hisse geri alımı konusunda hâlâ hukuk mücadelesi yürütüyor. Ayrıca NFT Star ve Delysium gibi platformlara karşı da teslim edilmeyen tokenlar nedeniyle dava açıldı.