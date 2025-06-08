Küresel taşımacılık devi Uber, uluslararası para transferlerini kolaylaştırmak ve maliyetleri azaltmak amacıyla stablecoin teknolojisini kullanma planlarını kamuoyuyla paylaştı. 2 Haziran 2025’te San Francisco’da düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde konuşan Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, şirketin stablecoin teknolojisini yakından incelediğini ve bu alanda somut adımlar atmaya hazırlandığını açıkladı.

Khosrowshahi, stablecoin’leri “dijital dolarlar” olarak tanımlayarak, bu varlıkların istikrarlı yapısı sayesinde geleneksel para birimlerine alternatif olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Bitcoin gibi volatil kripto paralardan farklı olarak stablecoin’lerin değeri, itibari paraya veya güvenli varlıklara sabitlendiği için değer kaybı riski minimum düzeyde. Bu nedenle Uber, dünya genelinde sürücülere ödeme yaparken ya da ülkeler arası fon transferlerini gerçekleştirirken stablecoin kullanımının ciddi bir tasarruf ve verimlilik avantajı sağlayabileceğini düşünüyor.

Uber’in bu yeni teknolojiyi değerlendirme süreci, stablecoin piyasasının hızla büyüdüğü bir döneme denk geliyor. 2019’da sadece 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan stablecoin piyasası, 2023 yılı sonuna gelindiğinde 165,9 milyar dolara ulaştı. 2025 Haziran itibarıyla ise bu rakam 250 milyar doları aştı. Aynı dönemde, stablecoin transfer hacmi 27,6 trilyon dolara ulaşarak Visa ve MasterCard gibi geleneksel ödeme devlerini geride bıraktı. Piyasanın en çok kullanılan stablecoin’leri arasında USDT (Tether), USDC (Circle), Ethena, DAI, World Liberty USD ve First Digital USD öne çıkıyor.

Öte yandan Uber’in büyüklüğü, böyle bir teknolojik geçişin potansiyel etkilerini daha da anlamlı kılıyor. Şirketin 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde 161 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunurken, tamamlanan yolculuk sayısı 11,27 milyara ulaştı. 2024 yılında 43,97 milyar dolar gelir elde eden şirket, 2025’in ilk çeyreğinde 11,53 milyar dolarlık gelirle yıllık bazda %13,84 büyüme kaydetti. Uber’in gelirlerinin %57’si taşımacılık hizmetlerinden, %31’i teslimat servislerinden ve %11’i lojistikten geliyor.

Uber’in New York Borsası’nda işlem gören hisseleri şu anda 84,67 dolar seviyesinde ve 2025 yılı başından bu yana %34,09 yükseliş kaydetmiş durumda.

Dijital paraların geleneksel şirketlerce daha geniş çapta benimsenmesi, küresel finans sisteminde ciddi dönüşümleri beraberinde getirebilir. Uber’in stablecoin adımı, sadece kripto ekosistemini değil, aynı zamanda regülasyon süreçlerini ve diğer teknoloji devlerinin stratejilerini de etkileme potansiyeli taşıyor.