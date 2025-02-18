Kripto para topluluğunda dolaşan yeni bir teoriye göre Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto olabilir.

Topluluk, Dorsey’in kariyer geçmişi, teknik becerileri ve Bitcoin’e olan ilgisi nedeniye bu teoriyi ortaya attı. Jack Dorsey ise bu iddiaları reddetti.

Dorsey ve Bitcoin’in Temel İlkeleri

Dorsey uzun yıllardır merkeziyetsiz sistemler ve finansal özgürlüğün önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda milyarder girişimci, şirketi Block’a (eski adıyla Square) Bitcoin’i entegre etti ve geliştiricileri desteklemek için Bitcoin Savunma Fonu gibi girişimleri başlattı.

Jack Dorsey’in geleneksel finansal sisteme yönelik eleştirileri, Satoshi Nakamoto’nun 2008’de yayınladığı Bitcoin white paper’ındaki vizyonuyla örtüşüyor. Eleştirmenler, bu tutkunun projeye kişisel bir bağlantıdan kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Kriptografik Kanıtlar ve Zaman Çizelgesi

Bu teori üzerinde çalışan araştırmacılar, Dorsey’in 2000’li yılların başında New York Üniversitesi’nde yürüttüğü kriptografi çalışmaları nedeniyle Bitcoin’i geliştirmek için yeterli beceriye sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca Jack Dorsey’in 2009’da Twitter’dan (o dönemki ismiyle Odeo) ayrıldığı dönemde Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin’i piyasaya sürmesi de dikkat çekiyor.

WHY JACK DORSEY IS SATOSHI NAKAMOTO Jack Dorsey was: 1 of ~1,300 confirmed cypherpunks in 1996 (his UMR email) Wore an Adam Back t-shirt in the UMR yearbook UMR students were called Miners Was a CompSci & Math major with an interest in crypto Member of ACM in 1997 to at… — Seán Murray (@financeguy74) February 15, 2025

Dilbilimsel incelemeler de Dorsey ile Satoshi’nin yazı stilinin örtüştüğünü gösteriyor. Dorsey’in eski blog gönderileriyle Satoshi Nakamoto’nun teknik anlatım tarzındaki ortak noktalar dikkat çekiyor. Öte yandan Block’un merkeziyetsiz madencilik donanımları geliştirmeye yönelik son girişimleri, Dorsey’in Bitcoin ekosistemine dair derin bir içgörüye sahip olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Satoshi Nakamoto’nun Kimliği

Jack Dorsey, 2021 yılında yaptığı paylaşımda “Ben Satoshi değilim.” ifadesine yer vermişti. Bazı uzmanlar Dorsey’in teknik bilgisinin Satoshi’nin profiline uyduğunu kabul etse de, onu Nakamoto ile kesin olarak ilişkilendirecek kriptografik bir kanıt bulunmadığına dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, Bitcoin’e duyulan hayranlık ile Satoshi Nakamoto’nun kimliği arasındaki çizginin net tutulması gerektiğini belirtiyor. Sonuç olarak 2008 yılından bu yana ortaya birçok farklı teori atılsa da Satoshi Nakamoto’nun kimliği hâlâ açığa çıkarılamadı.