Kripto para topluluğunda dolaşan yeni bir teoriye göre Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto olabilir.

Topluluk, Dorsey’in kariyer geçmişi, teknik becerileri ve Bitcoin’e olan ilgisi nedeniye bu teoriyi ortaya attı. Jack Dorsey ise bu iddiaları reddetti.

Dorsey uzun yıllardır merkeziyetsiz sistemler ve finansal özgürlüğün önde gelen savunucuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda milyarder girişimci, şirketi Block’a (eski adıyla Square) Bitcoin’i entegre etti ve geliştiricileri desteklemek için Bitcoin Savunma Fonu gibi girişimleri başlattı.

Jack Dorsey’in geleneksel finansal sisteme yönelik eleştirileri, Satoshi Nakamoto’nun 2008’de yayınladığı Bitcoin white paper’ındaki vizyonuyla örtüşüyor. Eleştirmenler, bu tutkunun projeye kişisel bir bağlantıdan kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Bu teori üzerinde çalışan araştırmacılar, Dorsey’in 2000’li yılların başında New York Üniversitesi’nde yürüttüğü kriptografi çalışmaları nedeniyle Bitcoin’i geliştirmek için yeterli beceriye sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca Jack Dorsey’in 2009’da Twitter’dan (o dönemki ismiyle Odeo) ayrıldığı dönemde Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin’i piyasaya sürmesi de dikkat çekiyor.

