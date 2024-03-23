Bu yazımızda Twitter’da (X) en popüler memecoin’lere yakından bakacağız.

Özet:

Memecoin alanı son dönemde popülaritesini ciddi şekilde arttırdı. Özellikle Twitter gibi önde gelen sosyal medya platformlarından bu popülarite patlamasını okumak mümkün.

WIF ve SHIB gibi popüler memecoin’lerin ilk yatırımcıları astronomik getiriler elde etti.

Bununla birlikte önde gelen uzmanlar ve analistler, memecoin alanındaki sert fiyat dalgalanmaları nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler karşısında yatırımcıları uyarıyor.

Memecoin alanında son birkaç hafta oldukça hareketli geçti. Birçok önde gelen memecoin üç haneli oranlarda yükselişler yaşadı. Dolayısıyla bu fiyat artışları birçok yatırımcının FUD’a kapılmasına yol açtı ve sosyal medyada hararetli tartışmalara konu oldu.

DrobsTap’ın verilerine göre şu anda Twitter’daki en popüler memecoin DOGE veya SHIB değil. DrobsTap, Twitter’daki en popüler memecoin’in 500 milyon doların üzerindeki piyasa değeriyle Memecoin (MEME) olduğunu açıkladı. Listenin ilk sırasında Memecoin (MEME) yer alırken onu Pepe Coin (PEPE) takip ediyor.

PEPE de son haftalarda kayda değer yükselişler yaşayarak birçok kez manşetleri süsledi. Twitter’daki en popüler memecoin’ler arasında üçüncü sırada Dogecoin (DOGE) yer alırken SHIB ise yedinci sırada yer allıyor.

DrobsTap’a göre Twitter’da en çok ilgi gösterilen ilk 10 memecoin şu şekilde:

Memecoin (MEME) Pepe Coin (PEPE) Dogecoin (DOGE) ConstitutionDAO (PEOPLE) Turbo (TURBO) Bonk (BONK) Shiba Inu (SHIB) Doge Killer (LEASH) Dogwifhat (WIF) Wen (WEN)

CryptoPotato olarak son birkaç haftadır bildirdiğimiz üzere, memecoin’lere ilk zamanlarında giren yatırımcılar, astronomik oranlarda kazançlar sağladı. Özellikle PEPE, SHIB, WIF ve FLOKI gibi memecoin’ler kağıt üzerinde üç haneli oranlarda değer kazandı.

Ancak unutulmamalıdır ki memecoin’ler doğaları gereği fiyat dalgalanmalarına oldukça açıktır ve olası bir ayı sezonu sırasında %90’ın üzerinde değer kayıpları yaşayabilir.