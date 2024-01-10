ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularına onay vermeye hazırladığı saatlerde Twitter (X) hesabı hack’lendi.

10 Ocak’ta SEC’in Twitter hesabı hack’lendi ve tüm spot Bitcoin ETF başvurularının onaylandığına dair sahte bir paylaşım yapıldı. Kısa bir süre içerisinde Twitter’ın destek ekibi bu gelişmeden kısa bir süre sonra yaptığı duyuruda SEC’in Twitter hesabının hack’lendiğini doğruladı.

@SECGov hesabının ele geçirildiğini doğrulayabiliriz ve bir ön soruşturmayı tamamladık.

Twitter, sorunun kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını, ancak “kimliği belirlenemeyen bir kişinin üçüncü bir taraf aracılığıyla SEC’in Twitter hesabıyla ilişkili bir telefon numarasının kontrolünü ele geçirdiğini” bildirdi.

Twitter’ın destek ekibi, SEC’in Twitter hesabı için iki faktörlü kimlik doğrulamasının (2FA) etkin olmadığını da sözlerine ekledi. Dolayısıyla bu durum kripto para topluluğunda alay konusu oldu. Bitcoin odaklı podcast’ler üreten Walker şunları kaydetti:

“Yatırımcıları korumak” ve Bitcoin’i “düzenlemekle” görevli kişiler kendi Twitter hesaplarını bile basit 2FA ile koruyamıyor. Ne ironi ama.

Kripto para analisti ‘Foobar’ ise şunları söyledi:

Eğer komisyonumun teknik becerilerini kendi yönergelerimizi ihlal edecek şekilde tehlikeye atacak ve utandıracak olsaydım, bunu SEC’e saygı duymayan Elon Musk tarafından yönetilen bir platformda yapmamayı tercih ederdim.

Blockchain dedektifi ‘ZachXBT’, Gary Gensler’in kullanıcılara 2FA kullanmalarını tavsiye ettiği bir gönderiyi yeniden paylaşarak “Görünüşe göre ajans, patronunun tavsiyelerine uymuyor.” ifadelerine yer verdi.

Twitter hesabının hack’lenmesinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) ilişkin eleştiriler ciddi şekilde arttı.

Bir Twitter kullanıcısı duygularını “Piyasalar üzerinde böylesine bir güce sahipken 2FA’yı devreye sokma girişiminde bile bulunmamaları sadece utanç verici değil. Bu pervasızlık ve sorumsuzluktur.” paylaşımıyla dile getirdi.

Bununla birlikte son gelişme, ciddi spekülasyonlara yol açtı.Bazıları olayı insider trading olarak etiketlerken bazıları da SEC’in sahte haberlerden sorumlu olduğunu ve onu piyasa manipülasyonu yapmakla suçladı.

Forget front-running, SEC insiders decided to go for full blown market manipulation, flushing all leveraged longs .. wow, just WOW https://t.co/Lvj0FvXpAb — PlanB (@100trillionUSD) January 9, 2024

Bitcoin Kaç Dolar ve Kaç TL?

Günün erken saatlerinde yaşanan gelişmeler sonucunda Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte %2 oranında değer kaybetti ve 45.700 dolar bandına geriledi. Bitcoin (BTC) Türk lirası paritesinde ise 1.370.400 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 900 milyar doların altına geriledi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,3 seviyesinde.

Coinglass verilerine göre bu fiyasko sonucunda kripto para piyasasında son 24 saat içinde 200 milyon dolardan fazla işlem tasfiye edildi.