ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularına onay vermeye hazırladığı saatlerde Twitter (X) hesabı hack’lendi.

10 Ocak’ta SEC’in Twitter hesabı hack’lendi ve tüm spot Bitcoin ETF başvurularının onaylandığına dair sahte bir paylaşım yapıldı. Kısa bir süre içerisinde Twitter’ın destek ekibi bu gelişmeden kısa bir süre sonra yaptığı duyuruda SEC’in Twitter hesabının hack’lendiğini doğruladı.

Twitter, sorunun kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını, ancak “kimliği belirlenemeyen bir kişinin üçüncü bir taraf aracılığıyla SEC’in Twitter hesabıyla ilişkili bir telefon numarasının kontrolünü ele geçirdiğini” bildirdi.

Twitter’ın destek ekibi, SEC’in Twitter hesabı için iki faktörlü kimlik doğrulamasının (2FA) etkin olmadığını da sözlerine ekledi. Dolayısıyla bu durum kripto para topluluğunda alay konusu oldu. Bitcoin odaklı podcast’ler üreten Walker şunları kaydetti:

Kripto para analisti ‘Foobar’ ise şunları söyledi:

Blockchain dedektifi ‘ZachXBT’, Gary Gensler’in kullanıcılara 2FA kullanmalarını tavsiye ettiği bir gönderiyi yeniden paylaşarak “Görünüşe göre ajans, patronunun tavsiyelerine uymuyor.” ifadelerine yer verdi.

Twitter hesabının hack’lenmesinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) ilişkin eleştiriler ciddi şekilde arttı.

Bir Twitter kullanıcısı duygularını “Piyasalar üzerinde böylesine bir güce sahipken 2FA’yı devreye sokma girişiminde bile bulunmamaları sadece utanç verici değil. Bu pervasızlık ve sorumsuzluktur.” paylaşımıyla dile getirdi.

Bununla birlikte son gelişme, ciddi spekülasyonlara yol açtı.Bazıları olayı insider trading olarak etiketlerken bazıları da SEC’in sahte haberlerden sorumlu olduğunu ve onu piyasa manipülasyonu yapmakla suçladı.

Forget front-running, SEC insiders decided to go for full blown market manipulation, flushing all leveraged longs .. wow, just WOW https://t.co/Lvj0FvXpAb

— PlanB (@100trillionUSD) January 9, 2024