Elon Musk, X’i süper uygulamaya dönüştürme çalışmalarına devam ediyor.

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X, ödemeler konusundaki konumunu güçlendirmek için Pazartesi günü Rhode Island Para Aktarıcısı Lisansı aldı. X, geçmişte de birçok farklı eyalette aldığı lisanslarla bu alandaki konumunu güçlendirmişti.

Dogecoin (DOGE) X’e mi Geliyor?

X’in aldığı lisans, Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) tarafından onaylandı. X (eski adıyla Twitter) geride bıraktığımız ay para transfer hizmetleri sağlamak adına tüm ABD eyaletlerinde para aktarıcı lisansları almak için başvurularda bulunmaya başlamıştı.

ABD yasalarına göre para aktarıcıları, para hizmetleri işletmelerinin alt kategorisinde yer alıyor ve farklı bölgeler arasındaki ve sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırılması için hizmet veriyorlar.

Kripto paralarla hayatımıza giren eşler arası ödeme teknolojileri, açık şeffaf ve üçüncü bir tarafın iznine tabi olmayan sınır ötesi ödemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Bununla birlikte X’in sahibi Elon Musk sık sık her fırsatta favori kripto para biriminin Dogecoin (DOGE) olduğunu ifade ediyor ve DOGE hakkında çeşitli şaka odaklı paylaşımlar yapıyor.

ABD yasalarınca kripto paraların depolamasına, göndermesine ve almasına olanak tanıyan kripto cüzdan hizmetleri sunmak için de para aktarıcısı lisansı alınması gerekiyor.

X’in kripto para ödemelerini platforma entegre etmesi, Elon Musk’ın X’i kullanıcıların “tüm finansal işlemlerini” yönetebilecekleri bir süper uygulamaya dönüştürme misyonuna önemli katkı sağlayabilir. Elon Musk’ın bu hamlesi aynı zamanda yeni bir trendin önemli ölçüde güç kazanmasıyla sonuçlanabilir.

Zira son dönemde birçok sosyal medya platformu kripto para ödemelerini platformuna entegre etti. Örneğin Telegram aracılığıyla kullanıcılar Bitcoin ve USDT transferleri gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte kripto para şirketleri de şifrelenmiş mesajlaşma uygulamalarını tanıtmaya başladı. Buna Coinbase tarafından geliştirilen şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması örnek gösterilebilir.

Elon Musk’ın Her Adımı Dogecoin’e Yarıyor

X’in ABD’de para aktarıcısı lisansı almasıyla birlikte Dogecoin %5 oranında değer kazanakarak 0,067 dolara yükseldi. Elon Musk geçen yıl Twitter’ı satın aldığında ve Twitter’ın ikonik mavi kuş logosunu kısa bir süreliğine Dogecoin logosuyla değiştirmişti. O dönemde de Dogecoin fiyatında benzer bir yükseliş yaşanmıştı.

Elon Musk, Twitter’ın adını “X” olarak değiştirdiği dönemde kısa bir tanıtım videosu hazırlaması için MyDoge Inc’den bir grafik tasarımcıyla birlikte çalışmıştı. Elon Musk bu gelişmenin ardından profilindeki konum bölümünde “X” ile birlikte Dogecoin sembolüne de yer verdi.

Ancak Dogecoin’in son 24 saatte yaşadığı yükselişin Elon Musk’ın hamlelerinden bağımsız bir şekilde gelişmiş olma ihtimali de yok değil. Zira Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasının ardından kripto para piyasası yükselişe geçti. Dolayısıyla Dogecoin’deki (DOGE) yükselişin bu gelişmeden de kaynaklanıyor olabilir.