CryptoPotato olarak 16 Mayıs’ta Türkiye’nin kripto varlık düzenlemesinin TBMM’ye sunulduğunu bildirmiştik.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde hazırlanan düzenlemenin yaklaşık 100 milyon TL’lik gelir etkisi yaratacağı öngörülüyor.
NTV’de yer alan habere göre söz konusu düzenleme, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine gelecek. Söz konusu düzenlemenin bütçeye ek bir mali yük getirmesi beklenmiyor.
Şu anda Türkiye’de kayıtlı kripto varlık platformlarında 7 milyar dolarlık varlık saklanıyor. Bu miktarın %29,6’sını aralarında Bitcoin, Ethereum ve Tether’in yer aldığı 10 varlık oluşturuyor.
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle başlangıçta 10 ile 20 arasında platforma lisans verilmesi ve 5 ile 10 bankaya da saklama lisansı verilmesi öngörülüyor.
Bu düzenlemenin aynı zamanda yaklaşık 100 milyon TL’lik gelir etkisi yaratacağı tahmin ediliyor.
Türkiye’nin Kripto Varlık Düzenlemesi
Kripto varlık düzenlemesi kapsamında, alım satım platformları (borsalar vb.gibi) SPK tarafından lisanslanacak ve denetlenecek. Öte yandan müşterileri adına nakit/kripto varlık tutan platformlarla müşteriler arasındaki ilişki düzenlenecek, uygulanacak yaptırımlar ve cezalar belirlenecek.
Söz konusu düzenleme ayrıca blockchain ve kripto para teknolojileri geliştiren kişi ve kurumları da kapsıyor. Bu kapsamda kripto para ihraç etmek isteyen şirketlerin SPK’ya başvurarak izin alması gerekecek. Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da blockchain oluşturma ve diğer ilgili araçların geliştirilmesini teşvik etmek üzere sürece dahil olacak.
Dünyadaki Kripto Para Düzenlemeleri
Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde de kripto paralara yönelik düzenleme çalışmaları hızlanıyor.