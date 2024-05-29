G20 Zirvesi’nde kabul edilen yol haritası, kripto varlıkların düzenlenmesi için temel bir çerçeve oluşturdu. Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası kuruluşlar, kripto varlıkların finansal sistem üzerindeki potansiyel risklerine dikkat çekerek, daha sıkı denetimlerin ve regülasyonların gerekliliğini vurguladı.

Çeşitli ülkelerde kripto varlıklara yönelik farklı yaklaşımlar benimseniyor. ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Hong Kong gibi ülkeler, kripto varlıkların düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda çeşitli adımlar atıyor. Özellikle AB’de kabul edilen Kripto Varlık Piyasaları Tüzüğü (MiCA), kripto piyasası için kapsamlı bir yasal çerçeve sunarken, ABD’de de benzer düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor. Diğer yandan, Rusya ve Çin gibi ülkelerde ise kripto varlıklar üzerindeki kısıtlamalar ve yasaklar dikkat çekiyor.