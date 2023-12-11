Kripto paraların düzenlenmesi için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda kripto paraların düzenlenmesinden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sorumlu olacak.

TRT Haber’de yer alan habere göre belirli bir miktarın üzerindeki işlemlerden elde edilen kazançtan vergi alınacak. 2024 yılının ilk günlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kripto para düzenlemesini meclise taşıması bekleniyor.

Kripto paraların “kripto varlık” olarak tanımlanacağı düzenlemelerde bu yeni varlık sınıfı için yasal çerçeve çizilmesi bekleniyor. Buna işlem vergisi ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) de dahil. Ayrıca düzenleme kapsamında belirli bir miktarın üzerindeki işlemlerden vergi alınacağı ifade ediliyor.

SPK’nın söz sahibi olacağı kripto para düzenlemelerinde, kripto para borsalarına sermaye şartı getirilecek ve borsaların kuruluş sürecinde de belirli bir teminat yatırması gerekecek. Bununla birlikte varlık ihracı ve dağıtımı konuları da düzenlemeye tabi olacak.

Öte yandan kripto para saklama hizmetlerinin hangi koşullarda, kimler tarafından gerçekleştirilebileceği de düzenlemelerle belirlenecek. Şu anda halihazırda faaliyet gösteren borsalara, kısa bir süre içerisinde hayata geçirilecek düzenlemelere uyum sağlamaları için süre verilecek.

Kripto para düzenlemesinin 2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.

Neler Olmuştu?

Geride bıraktığımız Eylül ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsalarının düzenleme kapsamına alınacağını ve dijital Türk lirasına ilişkin çakışmaların açıklamıştı. Bu yılın Ekim ayında Blokzincir İstanbul etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gençleri kripto paralar konusunda uyarmıştı. Erdoğan o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alın. Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.

Blockchain teknolojisinin geniş faaliyet alanı, düşük işlem maliyeti ve işlem hızına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını yaparken bu potansiyeli gözardı edemeyeceğimiz açıktır” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca “Bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrende yer almak yerine kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.” sözleriyle metaverse’e atıfta bulunmuştu.