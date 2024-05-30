İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Smart Trade Coin” adlı sahte kripto varlık alım/satım platformu üzerinden yapılan büyük bir dolandırıcılığın ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Ankara merkezli olarak 21 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-42” operasyonu sonucunda, “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen 127 şüpheli yakalandı. Bu kişiler, yaklaşık 1 milyar dolar (3,2 milyar TL) haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Siber Suçlarla Mücadelede Büyük Adım

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşinde olduklarını ve bilişim polislerinin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan operasyonlar; Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Saadet Zinciri ve Bot Uygulamalarıyla Dolandırıcılık

Operasyonlarda, “Smart Trade Coin” adlı sahte platform üzerinden yatırımcıların, “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle kandırıldığı tespit edildi.

Şüpheliler, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulamaları satarak ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaat ederek saadet zinciri oluşturdu. Bu uluslararası dolandırıcılık eylemi sonucunda yaklaşık 1 milyar dolarlık haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Bu büyük operasyon, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak nitelendiriliyor ve dolandırıcılık suçlarına karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini gösteriyor.