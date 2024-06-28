Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelişmeyi X hesabı üzerinden yaptığı “Başardık” paylaşımıyla duyurdu.

Başardık 🇹🇷 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

2019 yılında başlatılan incelemeler sonucunda Türkiye 2021 yılında FATF tarafından gri listeye alınmıştı. Singapur’da gerçekleştirilen Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) toplantısında Türkiye’nin gri listeden çıkarılması kararı alındı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye ile birlikte Jamaika’nın da listeden çıkarıldığı görülüyor.

Ülkelerin mali suçlarla mücadele performansını değerlendiren FATF, Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. FATF yetkilileri, Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Yılmaz şu açıklamaları kaydetti:

Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.

Yılmaz, bu gelişmenin uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini daha da güçlendireceğini, hem reel hem de finans sektörleri açısından son derece olumlu sonuçları olacağını söyledi.

FATF heyeti yaklaşık bir ay önce kara para aklama ve mali suçlarla mücadele çalışmalarının yerinde değerlendirilmesi için Türkiye’yi ziyaret etmişti.

FATF Gri Listede Hangi Ülkeler Var?

Türkiye ve Jamaika’nın çıkarılmasıyla gri listede 23 ülke kaldı. Bunlar şu şekilde: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Yemen.

Neden Önemli?

Uluslararası yatırım fonları FATF’ın gri listesinde yer alan ülkelerde yatırım yapamıyor. Bu nedenle Türkiye’nin gri listeden çıkmasıyla birlikte uluslararası fonların Türkiye’ye yatırım yapmalarının önü açılmış oldu.

FATF’ın gri listesinde yer alan ülkelere ayrıca sınır ötesi işlem kısıtlamaları ve kredi kısıtlamaları da getiriliyor.

FATF Nedir?

1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından kurulam bağımsız nitelikli bir uluslararası kuruluş niteliğinde olan FATF’a Türkiye’de 24 Eylül 1991 tarihinde üye oldu.

Paris’teki OECD binasında faaliyet gösteren FATF’ın günümüzde 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere 39 üyesi bulunuyor. FATF, ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı konularında gerekli önlemleri alıp almadığını değerlendirmek amacıyla kuruldu.