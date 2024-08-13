El Salvador, Türk şirketi Yılport Holding ile 1,6 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladı. Bu tarihi yatırım, El Salvador Başkanı Nayib Bukele tarafından 11 Ağustos Pazar günü X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Bu yatırım, El Salvador tarihindeki en büyük özel sektör yatırımı olarak kayıtlara geçti. Başkan Bukele, bu büyük yatırımın Acajutla ve Union limanlarının modernizasyonunda kullanılacağını belirtti. Bu adım, El Salvador’un Bitcoin Şehri vizyonunun hayata geçirilmesinde kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

El Salvador tarihindeki en büyük özel yatırıma imza atan Yılport Holding'i kutluyor, yatırımın her iki ülke için hayırlı olmasını diliyoruz.

🇹🇷🤝🇸🇻@TC_Disisleri https://t.co/to8eXnxbgZ — Türkiye in El Salvador (@TC_SanSalvador) August 12, 2024

Anlaşma kapsamında Yılport Holding, Acajutla ve Union limanlarını 50 yıl boyunca işletecek. Ancak mevcut El Salvador yasaları bu tür anlaşmaları 40 yıl ile sınırlıyor. Bu nedenle Yılport’un limanları 50 yıl süreyle işletmesine imkan tanıyacak yasal düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Bukele’nin Bitcoin danışmanı Max Keiser, Yılport Holding’in bu yatırımını Bitcoin Şehri projesi için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve bu yatırımın şehrin temellerini sağlamlaştırdığını ifade etti.

Bitcoin City projesi, liman iyileştirmelerinin yanı sıra konut, ticari ve endüstriyel alanları, blockchain teknolojilerine adanmış eğitim ve araştırma tesislerini de içerecek. Projenin, binlerce iş yaratarak işsizliği azaltması ve bölge halkının yaşam koşullarını iyileştirmesi bekleniyor.

Bu gelişme, kripto para topluluğunda büyük heyecan yarattı. Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador, gelişmiş finansal teknolojilerin benimsenmesinde öncü bir rol oynuyor. Bununla birlikte, bazı uzmanlar kripto paralara bu denli büyük bir bağlılığın El Salvador için bazı riskler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor, özellikle de kripto paralardaki fiyat dalgalanmaları ve düzenlemeler konularında.

Bitcoin City için yapılan bu 1,6 milyar dolarlık yatırım, El Salvador için büyük bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor ve bu proje, Bitcoin ve diğer kripto paraları benimsemek isteyen diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edebilir.

Son olarak, El Salvador’un, Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanmanın getirdiği riskleri azaltmak amacıyla IMF ile bir anlaşma imzalamak üzere görüşmeler yürüttüğü de belirtiliyor.