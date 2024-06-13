Türk lirasının kripto para hacmindeki artan payı, Binance’in son dönemde bankacılık ortaklarının bazılarını kaybetmesiyle ilişkilendirilebilir.

Türk lirasının kripto hacmindeki payı, liranın değer kaybı ve döviz dalgalanması sürerken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto araştırma şirketi Kaiko’nun yeni raporuna göre, TRY ile gerçekleştirilen kripto hacmi, avro ile gerçekleştirilen işlem hacmini geride bıraktı. Lira, artık kripto işlemlerinde en çok kullanılan üçüncü itibari para birimi konumunda.

Türk Lirası En Büyükler Arasında

Kaiko’nun analizine göre Türk lirasının kripto para hacmindeki payı, haziran başında yüzde 19 ile rekor kırdı. Bu yükselişi ardından yıllık yüzde 70’e varan enflasyonun olduğu düşünülüyor.

Paranın değer kaybetmesi ve döviz dalgalanmaları, gelişmekte olan pazarlarda kriptonun yaygınlık kazanmasının başlıca sebeplerinden. Kaiko’ya göre bu yıl ve geçtiğimiz yıl yapılan seçimler ve değişen para politikası, döviz kurlarında dalgalanmaya yol açıyor.

İngiliz sterlini (GBP), nisan ayından beri avroya karşı değer kazanıyor. GBP, avroya karşı son iki yılın en yüksek seviyesini gördü. Japon yeni (JPY) ise ABD dolarına karşı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan, Meksika pesosu (MXN) Ekim 2023’ten beri görülen en zayıf işlem düzeyinde ilerliyor. Bu para birimlerinin ortak noktası yüksek enflasyon ve alım gücünün ciddi ölçüde düşmesi.

BTC Türk Lirasına Karşı Yükseliyor

Liranın değer kaybı, Bitcoin’in (BTC) lira cinsinden fiyat rekoru kırmasıyla sonuçlandı.

Bitcoin, 34 bin dolarda seyrettiği Ekim 2023’te 979 bin TRY’ye kadar çıkmıştı. Şubat ayında BTC, dolara karşı 50 bine yükselirken, Türk lirası cinsinden de 1,6 milyonu gördü.

BTC/TRY paritesi, mart ayında 2,3 milyon ile rekor kırdı. Parite, Tradingview verilerine göre 2,24 milyon civarında seyrediyor.

Kaiko’ya göre TRY kripto hacmindeki artışın bir nedeni de Binance. Borsa çok sayıda bankacılık ortağını kaybetti, hatta GBP ve Avustralya doları işlem çiftlerini borsadan kaldırmak zorunda kaldı. Bu durum rapora göre Türk lirası hacminin artmasıyla sonuçlandı.