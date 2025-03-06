Türkiye merkezli hukuk bürosu GlobalB, Ankara’da 28 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan kripto para ile ödeme yasağına karşı dava açmayı planlıyor.

Kurucu ortak Sima Baktaş’ın liderliğinde hareket eden firma, kripto ve blockchain tabanlı işlemlerin potansiyel ekonomik faydalarını mahkemeye sunarak yasağı kaldırmayı hedefliyor.

Türkiye’de kripto para sahipliği, alım-satımı ve hatta madenciliği tamamen yasal olsa da, 2021’den beri ödemelerde kullanımı yasak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal istikrar ve güvenlik riskleri nedeniyle ödeme hizmetlerinde ve elektronik para ihraç edilmesinde kripto varlık kullanımını da yasaklamıştı.

Düzenleyici Politikalar Açısından Önemli

Baktaş’a göre kripto para ile ödemelerin serbest bırakılması, finans sektörünün gelişmesini destekler, ödeme sistemlerini daha verimli hale getirir ve Türkiye’yi blockchain odaklı girişimler için daha cazip bir pazar yapar. Hukuk bürosu, bu ekonomik faydaları mevcut kısıtlamalara karşı bir argüman olarak kullanmayı planlıyor.

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Baktaş, bu davanın düzenleyici politikalar açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor. Eğer mahkeme yasağın kaldırılması yönünde karar verirse, Türkiye’de kripto para sektörüne yönelik daha kapsamlı ikincil düzenlemeler hazırlanabilir ve şirketlere yeni lisanslama fırsatları sunulabilir.

Türkiye’de Kripto Para Kullanımı Artıyor

Kripto paralar, Türkiye’de gittikçe daha fazla benimseniyor. 2021’de yapılan bir araştırmaya göre, kullanıcı sayısı 11 kat arttı. 2023’te gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise kripto para kullanımının toplamda yüzde 12 oranında arttığı belirlendi. Günümüzde Türkiye nüfusunun yüzde 19,3’ü aktif olarak kripto para kullanıyor.

Buna ek olarak, Türk bankaları da yavaş yavaş kripto paraları finans sistemine entegre etmeye başladı. BankPozitif ve Misyon Bank gibi bazı kurumlar, İsviçre merkezli Taurus platformu ile iş birliği yaparak dijital varlık hizmetlerini kendi sistemlerine entegre etti. Bu gelişmeler, kripto paraların geleneksel finans sistemine uyum sağlamasının önünü açıyor.