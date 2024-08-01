DIKEC, bir günde yüzde 250 değerlendi.

Türk atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 olimpiyatlarının öne çıkan sporcularından biri. Dikeç, hem atışları minimum ekipman kullanarak yapmasını sağlayan özgüveni ve kendinden emin duruşu hem de gümüş madalyayı getiren başarısıyla dikkat çekti.

Atıcının etkisi kripto para piyasalarına da yansıdı. Dikeç’in adını taşıyan bir memecoin piyasaya sürüldü.

DIKEC Büyük İlgi Gördü

Kripto para topluluğu, Solana tabanlı merkeziyetsiz borsa (DEX) Raydium üzerinde cool turkish hitman (DIKEC) adlı bir memecoin başlattı.

CoinMarketCap verilerine göre gece saatlerinde listelenen coin, 0,0000688 dolardan işleme açıldı. Kripto para, gün içinde yüzde binin üzerinde değerlenerek 0,008 dolara kadar çıktı.

Aradan geçen saatlerde düşen DIKEC, hala 0,00305 dolardan işlem görüyor. Memecoin’in işleme açıldığından beri kaydettiği değer artışı yüzde 250 ölçülüyor.

DIKEC, 1 Ağustos’ta piyasanın aksine performans gösteriyor. Diğer memecoin’lerin büyük kısmı kırmızıya boyandı.

En büyük memecoin Dogecoin (DOGE), son 24 saatte yüzde 8,5 değer kaybetti. DOGE, 0,115 dolara geriledi.

Shiba Inu, aynı süreçte yüzde 7 civarı düştü ve 0,0000153 dolara geriledi. Pepe (PEPE) yüzde 12,5, dogwifhat (WIF) yüzde 16,7, Bonk (BONK) yüzde 13,8, Floki (FLOKI) yüzde 12,5 değer kaybetti.

En büyük kripto paralardan Bitcoin (BTC), yüzde 5,5’lik değer kaybının ardından 63 bin dolar sınırına geriledi. Yüzde 5,9 düşen Ether (ETH) ise 3.100 dolarda seyrediyor. Yüzde 10’un üzerinde gerileyen Solana (SOL), piyasa değeri bakımından en büyük kripto paralar listesinden yeniden BNB’nin ardına düştü.

Öne çıkan görsel TRTHaber’den alınmıştır.