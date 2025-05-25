Pi Network ekibi, hafta başında projeyle ilgili iki önemli güncellemeyi kullanıcılarla paylaştı. İşte ayrıntılar:

1. Ekosisteme Yeni Uygulamalar Eklendi

Resmî X hesabından yapılan açıklamada, Pi Network’ün ana ağ ekosistemi arayüzüne beş yeni uygulamanın eklendiği duyuruldu. Ekibin ifadesine göre bu hamle “Pi uygulama ekosisteminde süregelen büyümeyi” gösteriyor.

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Yeni eklenen uygulamalardan ilki, eski Nokia telefonlarından hatırlayacağımız klasik yılan oyunundan esinlenmiş bir “snake game” uygulaması. Diğer uygulamalar arasında bir e-ticaret platformu ve PI token ile ilgili çeşitli bilgilendirme uygulamaları bulunuyor.

Tüm bu uygulamalar; kalite, işlevsellik, fayda değerlendirmesi ve ekosisteme uygunluk açısından Pi Network’ün standartlarını karşılıyor. Ekip, standartları karşılamayan uygulamaların ana ağa eklenmeyeceğinin de altını çiziyor.

Beş yeni uygulama artık dünya genelindeki tüm kullanıcıların erişimine açık. Bu tarz gelişmeler, geliştiricilerin ekosistemde proje üretmeye olan ilgisini artırarak Pi Network’ün daha cazip ve ödüllendirici bir platform olmasını hedefliyor.

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2. Hesap Kurtarma Süreci Daha Güvenli ve Kolay

Son dönemde bazı kullanıcılar, hesap kurtarma sürecinin yeterince güvenli olmadığı yönünde şikâyetlerde bulunmuştu. Pi Network ekibi, bu eleştirileri dikkate alarak daha şeffaf ve pratik bir kurtarma süreci geliştirdi.

Artık “güvenilir” bir e-posta adresi eklemiş olan kullanıcılar, şifre sıfırlama işlemi için e-posta üzerinden doğrudan bir bağlantı alabilecekler. Bu yöntem mevcut kurtarma seçeneklerine ek olarak sunuluyor.

Yeni sistem sayesinde, hesap kurtarma işlemi çok daha erişilebilir ve güvenilir hale geliyor. E-posta yoluyla kurtarma, hem daha hızlı hem de kullanıcılar açısından daha düşük maliyetli bir seçenek sunuyor. Ayrıca, yerel telekom operatörlerine bağlı kalmadan şifre sıfırlama yapılabilmesi, genel güvenliği ve erişimi artırıyor.

Sonuç olarak Pi Network ekosistemine eklenen yeni uygulamalar, geliştiricilere ilham verirken; güncellenen hesap kurtarma yöntemiyle kullanıcı güvenliği ön planda tutuluyor. Daha fazla bilgi ve gelişmeler için Pi Network’ün güncel duyurularını takip edebilirsiniz.