Tron Network kurucusu Justin Sun, ağdaki blok ödüllerini azaltmayı öneren yeni bir teklif üzerine topluluk üyelerine katılım çağrısında bulundu.

Sun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, TRX’in Bitcoin’e benzer şekilde bir “halving” döngüsüne girmesinin ağ için olumlu olacağını belirtti. Token’ın hâlihazırda deflasyonist olduğunu ve arz oranının her yıl yüzde 1 azaldığını ifade eden Sun, TRX’in büyük kripto paralar arasında deflasyonist yapıya sahip tek token olduğunun altını çizdi.

Justin Sun, TRX’in değer kazanmasının, ağa daha fazla doğrulayıcı çektiğini ve bu yüzden ödüllerde makul bir azaltma yapılmasının gerekli olabileceğini söyledi ve ekledi:

“TRX fiyatındaki yükseliş nedeniyle, ağdaki blok üreten doğrulayıcılara verilen ödüller önemli ölçüde arttı, bu yüzden ölçülü bir azaltma yapılabilir.”

Sun, Bitcoin ağında da benzer bir süreç yaşandığını hatırlatarak, Bitcoin’in ödül miktarını azalttığı dönemlerde BTC fiyatının yükseldiğini ve bunun Bitcoin’in sürdürülebilirliğini artırdığını vurguladı. Öte yandan nihai kararın TRX topluluğuna bağlı olduğu belirtildi ve blok ödüllerindeki azaltmanın özellikle TRX’in deflasyon oranını artırarak ağ için fayda sağlayacağı dile getirildi.

Sun şu ifadeleri kullandı:

“Günlük blok ödülleri 2 milyon TRX azaltılırsa, deflasyon oranı yüzde 2’ye çıkar ve bu oran iki katına çıkarak Bitcoin’in halving döngüsüne benzer bir etki yaratır.”

İlginç bir şekilde, kısa süre önce Solana da blok ödüllerini azaltarak enflasyonu düşürmeyi amaçlayan bir girişimde bulunmuştu, ancak bu teklif başarısız oldu.

Solana ağı üzerinde yapılan SIMD 0228 adlı teklif, onay için gerekli olan süper çoğunluğu sağlayamadı. Özellikle küçük doğrulayıcılar, ödüllerin düşürülmesinin kendi kazançları üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından endişe etti. Justin Sun ise Tron doğrulayıcılarının hâlâ cazip ödüller almaya devam edeceğini belirterek Tron için bu tür bir endişenin daha az geçerli olduğunu söyledi.