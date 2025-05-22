Kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri gelirken, Tron (TRX) son 1 ayda yaklaşık yüzde 12 değer kazanarak dikkat çekti.

Hafif bir düzeltmenin ardından 0,28 dolar seviyesinin hemen altında işlem gören TRX, birçok altcoin’e kıyasla güçlü bir duruş sergiliyor.

Veri analiz platformu CryptoQuant’ın yayımladığı son rapora göre TRX, zorlu piyasa koşullarına rağmen Bitcoin ile birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine en yakın konumda olan kripto varlıklar arasında yer aldı. Kurumun hazırladığı “Drawdown Heatmap” verileri, 2024 başındaki zirveden bu yana TRX’in ciddi bir toparlanma gösterdiğine işaret ediyor.

Sharpe Oranı ve Risk Göstergeleri Olumlu

TRX’in 180 günlük yıllıklandırılmış Sharpe oranı 0,1 ile 0,15 aralığında seyrediyor. Bu değer, altcoin’in orta seviyede risk-getiri dengesi sunduğunu gösteriyor. Aynı dönemde birçok rakip varlık negatif ya da sıfıra yakın oranlarla öne çıkarken, TRX’in performansı istikrar arayan yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Öte yandan, Normalize Risk Metriği (NRM) ise 0,5 seviyelerinde ölçüldü. Bu değer, varlığın piyasada ne aşırı değerli ne de riskli görüldüğünü; aksine dengeli bir görünüm sunduğunu ortaya koyuyor.

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Geçtiğimiz yılın sonundaki yükselişin ardından yalnızca sınırlı bir düzeltme yaşayan TRX, hâlâ zirve seviyelerine yakın seyrediyor. Bu durum, yatırımcı güvenini ve potansiyel kurumsal ilgiyi yansıtıyor. CryptoQuant’a göre, TRX risk konusunda temkinli yatırımcılar için ölçülü ve güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Son fiyat hareketleri, TRX yatırımcılarının büyük çoğunluğunu kâra geçirdi. Kısa vadeli işlem yapanlardan uzun vadeli yatırımcılara kadar birçok kesim pozitif getiri elde etti.