Trust Wallet en popüler soğuk cüzdanlardan biri. Cüzdan, mobil tabanlı olması ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde büyük ilgi görüyor.

Peki Trust Wallet kullanıcılarını en sık tehdit eden 3 dolandırıcılık türünü biliyor musunuz?

Trust Wallet Nedir?

Trust Wallet bir soğuk kripto para cüzdanıdır. Mobil bir uygulama olarak cep telefonu üzerinden erişim sağlanır.

Bir soğuk cüzdan olan Trust Wallet, kripto paraların kontrolünü tamamen cüzdan sahibine bırakır. Özel anahtarlar kullanıcının kontrolündedir.

Trust Wallet, kullanıcı dostu arayüzünün de etkisiyle oldukça popüler bir uygulama. Şimdi ise bu cüzdanın kullanıcılarını hedef alan en yaygın dolandırıcılık türlerine göz atalım.

Ice Phishing

Bir tür oltalama saldırısı olan ice phishing, cüzdan sahiplerini kandırarak kötü niyetli blockchain işlemlerini imzalamaya yönlendirmeyi ifade ediyor.

Bu saldırıyı düzenlemek isteyenler genellikle gerçek bir hizmeti andıran sahte bir internet sitesi hazırlıyor. Yönlendirmeler sonucu kötü amaçlı işlemleri imzalayanlar, Trust Wallet’larının kontrollerini kaybediyor ve saldırganlar cüzdana erişerek içindeki tüm kripto paraları çalabiliyor.

Ice phishing saldırısında mağdur olmamak için site bağlantıları kontrol edilmeli ve olağandışı işlem talepleri dikkatle değerlendirilmeli. Yalnızca resmi Trust Wallet kanallarını kullanmak da dolandırıcılık riskini epey düşürecektir.

Hediye Dolandırıcılığı

Hediye vaadiyle dolandırmak, yalnızca kripto para alanını değil, neredeyse tüm sektörleri tehdit eden bir dolandırıcılık türü.

Trust Wallet özelinde bu dolandırıcılık, ücretsiz token vaadiyle mağdurlardan cüzdan adreslerini paylaşmalarını istemek veya cüzdanı sahte bir internet sitesine bağlamak şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bu dolandırıcılık türüne karşı en iyi silah, “gerçek olamayacak kadar iyi” fırsatlardan kaçınmak olabilir. Bu fırsatlar çoğu zaman dolandırılmak ile sonuçlanıyor.

Ayrıca ücretsiz token kazanmak için gereken şart, çoğu zaman kripto para göndermek değil, blockchain’de veya toplulukta aktif olmak oluyor. Dolayısıyla emin olunmayan sitelere veya projelere kripto para göndermemek de dolandırıcılık riskini azaltacaktır.

Pump and Dump

Kripto para topluluğunun yakından bildiği bu dolandırıcılık türünde bir kripto paranın fiyatı, kötü niyetli kişiler tarafından reklamı yapılarak suni bir şekilde şişiriliyor.

Fiyat yeterince yükselince, kötü niyetli kişi yüksekten satış yapıyor ve söz konusu kripto paranın fiyatının çakılmasına yol açıyor. Reklamdan etkilenerek kripto parayı satın alanlar ise zarar etmiş oluyor.

Bu dolandırıcılık türü çoğunlukla Telegram gibi sosyal medya platformlarındaki gruplarda yaygın olarak görülüyor. Korunmak için yapılması gereken ise bir projeye yatırım yapmadan önce iyice araştırmak ve ani fiyat dalgalanmalarını bir uyarı işareti olarak algılamak olabilir.