ABD Başkanı Donald Trump, Blockworks’ün Dijital Varlık Zirvesi kapsamında önemli bir kripto politikası duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Crypto in America sunucusu Eleanor Terrett’in aktardığına göre Trump, ABD’nin kripto para politikalarına dair gelecek adımları açıklayacak.

🚨SCOOP: I’m told a big announcement regarding @realDonaldTrump’s plans for next steps in #crypto policy is coming imminently out of the @blockworksDAS. 👀

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) March 19, 2025