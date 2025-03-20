ABD Başkanı Donald Trump, Blockworks’ün Dijital Varlık Zirvesi kapsamında önemli bir kripto politikası duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Crypto in America sunucusu Eleanor Terrett’in aktardığına göre Trump, ABD’nin kripto para politikalarına dair gelecek adımları açıklayacak.

🚨SCOOP: I’m told a big announcement regarding @realDonaldTrump’s plans for next steps in #crypto policy is coming imminently out of the @blockworksDAS. 👀 — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) March 19, 2025

Trump’ın Kripto Açıklamasında Neler Bekleniyor?

Blockworks’ün açıklamasına göre Trump, 20 Mart Perşembe günü saat 10:40 ET’de (17:40 Türkiye saatiyle) zirveye kaydedilmiş bir video mesajı ile seslenecek. Böylelikle Trump, bir kripto konferansına konuşma yapan ilk ABD başkanı olacak.

Trump, daha önce ABD’nin kripto sektöründe lider olmasını istediğini belirtmiş ve bu doğrultuda iki başkanlık kararnamesine imza atmıştı:

Bunlardan ilki kripto düzenlemelerinin hızlandırılması için bir çalışma grubunun oluşturulması. İkincisi ise ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi ve dijital varlık rezervi oluşturması.

Şimdi ise yeni bir başkanlık kararnamesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Bu düzenleme, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunları (kripto de-banking) çözmeyi amaçlıyor.

Beyaz Saray Yetkilisi Bitcoin Rezervi Hakkında Konuştu

Trump’ın zirveye katılımı, Beyaz Saray Dijital Varlıklar Danışmanları Konseyi İcra Direktörü Bo Hines’ın etkinlikteki açıklamalarının ardından geldi.

Hines, ABD hükümetinin Bitcoin rezervini artırma konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Ne kadar Bitcoin alabilirsek o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

Bu, Trump’ın kripto dünyasına ilk hitabı değil. 2024 Bitcoin Konferansı’nda da Bitcoin rezerv planlarını ilk kez duyurmuştu. Ancak, bir ABD başkanının görev süresi içinde bir kripto konferansına katılması bir ilk olarak kayıtlara geçti.