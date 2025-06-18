ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada arka arkaya yaptığı açıklamalarla piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Trump’ın açıklamaları hem ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikalarına hem de İran’la ilgili diplomatik sürece dair güçlü sinyaller içeriyor.

Fed’e Sert Eleştiriler ve Faiz İndirimi Çağrısı

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı açık bir şekilde eleştirdi. Açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Powell muhtemelen bugün faiz indirimine gitmeyecek. Fed’in faizleri 2,5 puan aşağı çekmesi iyi olurdu. Bizim faizler 2 puan daha düşük olmalı. Fed Başkanı Powell akıllı biri değil. Faizler düşürülse borçları çok daha ucuza alırdık.”

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Trump, Fed’in yeterince agresif faiz indirimi yapmadığını savunarak, Powell’ın görevini kötü yaptığını söyledi.

İran Konusunda Belirsiz Ama Sert Mesajlar

İran konusunda ise Trump’ın açıklamaları hem diplomatik girişimleri hem de askeri olasılıkları gündeme taşıdı:

“İran temasa geçti, ama artık çok geç olduğunu söyledim. İran müzakere etmek istiyor. Müzakere edilmeliydi. ABD İran’ı vurur mu bilemiyorum. İran tamamen savunmasız, hava savunmaları yok. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Koşulsuz teslimiyet artık bitti demek.”

Trump’ın açıklamaları, İran ile diplomasi ihtimalini tamamen dışlamasa da sert bir tavır ortaya koydu. Olası bir askeri müdahaleye dair netlik sunmaması dikkat çekti.

Apple ve “Trump Altın Kartları” Yorumu Şaşırttı

Trump’ın bir diğer açıklaması ise teknoloji devi Apple hakkında oldu:

“Apple, çok sayıda Trump altın kartı alacak.”

Bu açıklama spekülatif bulunurken, piyasalar tarafından mizahi ya da reklam amaçlı bir çıkış olarak da değerlendirildi.

Trump’ın bu yoğun paylaşım trafiği, özellikle Fed faiz beklentileri ve İran ile ilgili gelişmelere duyarlı olan piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Özellikle tahvil piyasaları ve dolar endeksi bu açıklamaları yakından izledi.