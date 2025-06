ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada kripto paralara yönelik daha destekleyici bir yaklaşım benimsediklerini duyurdu. Trump’ın sözleri, Bitcoin fiyatında kısa süreli bir artışa neden oldu.

Göreve geldiği ilk gün itibarıyla, Biden dönemindeki kripto karşıtı tutuma son verdiklerini belirten Trump, SEC Başkanı Gary Gensler’ın görevden alındığını ve yerine Paul Atkins’in atandığını hatırlattı. Bu değişiklik sonrası, SEC’in son aylarda Kraken, Binance ve Coinbase gibi birçok kripto şirketine açtığı davaların düşürülmesi dikkat çekmişti.

💥BREAKING:

PRESIDENT TRUMP SAYS THEY ARE WORKING TO PASS MORE PRO #BITCOIN AND CRYPTO POLICIES

VERY BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/UqHdV7t789

— Crypto Rover (@rovercrc) June 12, 2025