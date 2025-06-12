ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada kripto paralara yönelik daha destekleyici bir yaklaşım benimsediklerini duyurdu. Trump’ın sözleri, Bitcoin fiyatında kısa süreli bir artışa neden oldu.

Göreve geldiği ilk gün itibarıyla, Biden dönemindeki kripto karşıtı tutuma son verdiklerini belirten Trump, SEC Başkanı Gary Gensler’ın görevden alındığını ve yerine Paul Atkins’in atandığını hatırlattı. Bu değişiklik sonrası, SEC’in son aylarda Kraken, Binance ve Coinbase gibi birçok kripto şirketine açtığı davaların düşürülmesi dikkat çekmişti.

💥BREAKING: PRESIDENT TRUMP SAYS THEY ARE WORKING TO PASS MORE PRO #BITCOIN AND CRYPTO POLICIES VERY BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/UqHdV7t789 — Crypto Rover (@rovercrc) June 12, 2025

Trump, açıklamasında “ilk kripto başkanı” olarak anılmaktan onur duyduğunu belirterek, ABD’nin dijital varlıklar konusunda dünya lideri olabilmesi için yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Ayrıca ulusal Bitcoin rezervlerinin artırıldığını, dijital varlık stoğunun oluşturulduğunu ve yeni GENIUS sabit coin yasa tasarısının gündeme geldiğini ifade etti.

Amerikan girişimcilerin inovasyon gücünü ön plana çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Trump, “Kripto ve Bitcoin için net ve sade piyasa kuralları oluşturarak ABD’nin bu alanda liderliğini sürdüreceğiz.” dedi.

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Trump’ın açıklamalarının ardından Bitcoin, gün içindeki en düşük seviyesi olan 107 bin doların altından 108 bin dolar seviyesine yaklaştı. Ancak fiyat hâlâ 22 Mayıs’ta kaydedilen zirvenin yaklaşık yüzde 4 gerisinde seyrediyor.