ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanan ticaret vergisi geriliminin geçici olarak yatışması, kripto piyasalarına nefes aldırdı. Son 12 saatte toplam piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolar arttı.

Pazar gecesi (25 Mayıs) ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ürünlerine uygulanması planlanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin 9 Temmuz’a kadar ertelendiğini açıkladı. Daha önce bu verginin 1 Haziran’da devreye girmesi bekleniyordu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kendisinden süre talep ettiğini belirtti ve “Bugün Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan bir telefon aldım. 1 Haziran’daki yüzde 50’lik gümrük vergisi için süre uzatımı istedi. Ben de bunu memnuniyetle kabul ettim.” ifadelerini kullandı.

Good call with @POTUS.

The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.

Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.

To reach a good deal, we would need the time until July 9.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025