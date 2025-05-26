ABD ile Avrupa Birliği arasında yaşanan ticaret vergisi geriliminin geçici olarak yatışması, kripto piyasalarına nefes aldırdı. Son 12 saatte toplam piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolar arttı.

Pazar gecesi (25 Mayıs) ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ürünlerine uygulanması planlanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin 9 Temmuz’a kadar ertelendiğini açıkladı. Daha önce bu verginin 1 Haziran’da devreye girmesi bekleniyordu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kendisinden süre talep ettiğini belirtti ve “Bugün Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan bir telefon aldım. 1 Haziran’daki yüzde 50’lik gümrük vergisi için süre uzatımı istedi. Ben de bunu memnuniyetle kabul ettim.” ifadelerini kullandı.

Good call with @POTUS. The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship. Europe is ready to advance talks swiftly and decisively. To reach a good deal, we would need the time until July 9. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025

Vergi Kararları Piyasayı Sarsıyor

26 Mayıs’ta konuşan von der Leyen ise Avrupa’nın görüşmelere hızla devam etmeye hazır olduğunu belirterek, “İyi bir anlaşma sağlamak için 9 Temmuz’a kadar zamana ihtiyacımız var.” dedi.

Trump’ın sık sık değişen vergi kararları, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Sürekli değişen tarihler ve açıklamalar, yatırımcıları ve ülkeleri kararsızlığa sürüklüyor. Şu ana kadar ABD yalnızca Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması imzalayabildi.

Trump, daha birkaç gün önce (23 Mayıs) yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği ABD’yi ticaret üzerinden sömürmek için kuruldu.” diyerek AB ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğini söylemişti.

Verilere göre, ABD Avrupa Birliği’nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İhracatın yüzde 21’i ABD’ye gidiyor. Başlıca kalemler ise ilaç, araç, uçak ve motor parçaları, makine ekipmanları, petrol türevleri ve alkollü içkiler.

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Kripto Piyasaları Harekete Geçti

Geçen hafta artan vergi gerilimiyle birlikte kripto piyasası yüzde 4 civarında düşüş yaşamıştı. Ancak Trump’ın yeni açıklamalarıyla birlikte piyasa toparlanmaya başladı. Toplam piyasa değeri şu anda 3,56 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Son 12 saatte yüzde 2,5 oranında artış görüldü.

Yine de bu hafta açıklanacak ABD büyüme ve enflasyon verilerinin piyasada yeni dalgalanmalara neden olabileceği belirtiliyor.

Bitcoin son günlerde piyasanın yönünü belirleyen varlık olmaya devam ediyor. CoinGecko verilerine göre, haftasonu 106 bin 800 dolara kadar gerileyen BTC, pazartesi sabahı itibarıyla yüzde 1,5 değer kazanarak 109 bin 650 dolardan işlem görüyor.