ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’a yönelik bugüne kadarki en sert eleştirisini yaptı. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalarda Powell’ı “tam bir moron” olarak niteleyen Trump, faiz oranlarının 1-2% seviyelerine hemen düşürülmesi gerektiğini söyledi ve Powell’ı görev süresi dolmadan görevden alabileceği sinyalini verdi.

“Powell’ı Atadığım İçin Pişmanım”

Trump, Powell’ı göreve getirme kararını yanlış bir tavsiyeye uyarak aldığını belirtti ve Biden’ın onu görevde tutmasının da ayrı bir hata olduğunu savundu. “Onu ‘iyi’, ‘Tarafsız’ ya da ‘sert’ yollarla ikna etmeye çalıştım ama sadece sert davrandığımda sonuç aldım” diyen Trump, Powell’ın kendisini açıkça hedef alan biri olduğunu iddia etti.

“Faizler Düşse ABD 1 Trilyon Dolar Tasarruf Eder”

Trump, yüksek faizlerin ABD’ye yıllık 1 trilyon dolara kadar zarar verdiğini savundu. “Powell faizleri 1-2% seviyelerine çekse bu ülke devasa faiz yükünden kurtulur” diyen Trump, Fed’in artık enflasyon korkusuna kapılmaması gerektiğini, çünkü enflasyonun kontrol altında olduğunu ve ekonominin hızla büyüdüğünü söyledi.

Powell’a Alternatif Arayışı Başladı mı?

Trump, açıklamalarının sonunda Fed Başkanı’nı görevden alabileceği imasında bulunarak, “Belki de onu kovmakla ilgili kararımı yeniden düşünmeliyim. Ama zaten görev süresi yakında doluyor” ifadelerini kullandı.

Fed Cephesi Ne Diyor?

Trump’ın açıklamalarından birkaç saat sonra Fed yetkilileri de kamuoyunun karşısına çıktı. Fed, bu hafta faizleri %4,25 – %4,5 aralığında sabit bırakmıştı ancak kurum içinde görüş ayrılıkları büyüyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Temmuz ayında faiz indirimi yapılması gerektiğini savundu. “Veriler olumlu, trend enflasyonu zayıflıyor, iş gücü piyasasında da stres var” diyen Waller, özellikle yeni mezunlarda işsizlik oranlarının arttığına dikkat çekti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise daha temkinli. Ona göre, Eylül veya sonbaharda bir faiz indirimi mantıklı olabilir ancak Temmuz için erken. Daly, “Ekonomideki yavaşlamayı göz ardı edemeyiz ama sağlam veri gelmeden aceleyle karar almak da doğru olmaz” dedi.

Fed’in son projeksiyonlarına göre, 8 yetkili bu yıl iki faiz indirimi bekliyor; 7’si ise faizlerin sabit kalması gerektiği görüşünde. Eylül ve Aralık toplantıları, olası faiz değişiklikleri açısından kilit tarihler olarak görülüyor.