ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da duyurmayı planladığı yeni sektör bazlı tarifelerden geri adım attı.

Wall Street Journal’ın Pazartesi günü yayınladığı bir habere göre Beyaz Saray, karşılıklı tarifeler planını uygulamaya devam edecek ancak otomobil, ilaç ve yarı iletken sektörlerine yönelik daha geniş kapsamlı ek tarifeleri şimdilik devre dışı bırakacak.

İlk planda bu sektörel tarifeler, karşılıklı tarifelerle birlikte devreye sokulacaktı. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, bunların aynı gün uygulanmasının artık beklenmediğini belirtti.

Yönetim, 2 Nisan’da karşılıklı tarifeleri devreye sokma planına hâlâ sadık. Trump, bu tarihi “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirerek ABD’nin nihayet ticaret ortaklarının uyguladığı tarife oranlarına eşit seviyelere ulaşacağını ifade etti. Ancak Beyaz Saray, bu planın kapsamını daraltmış oldu.

Bir yetkili, yönetimin, ABD ithalatının en büyük bölümünü oluşturan ülkeler üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Söz konusu hedef ülkeler daha yüksek tarifelerle karşılaşacak; ancak daha geniş kapsamlı sektör tarifeleri şimdilik askıya alındı. Beyaz Saray, ertelenen tarifelerin ilerleyen bir tarihte uygulanıp uygulanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Beyaz Saray’dan Önde Gelen Ticaret Ortaklarına Tarife Hamlesi

Yeni karşılıklı tarifeler, ABD’nin ticaret açığı nedeniyle adaletsiz bir dengeye sahip olduğunu düşündüğü yaklaşık 15 ülkeyi hedef alacak. Bu ülkeler, Amerikan ithalatının büyük kısmını oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ülkeleri “kirli 15” olarak adlandırmıştı.

Daha önce ülkeleri yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç farklı tarife seviyesine ayırmayı düşünen yönetim, bu plandan vazgeçerek her ülkeye özel bir tarife oranı belirlemeye karar verdi.

Tarifelerden etkilenmesi beklenen ülkeler arasında Çin, Brezilya, Hindistan, Japonya, Vietnam, Kanada, Rusya, Meksika, Avustralya, Güney Kore ve G-20’nin diğer bazı üyeleri yer alıyor. Bu ülkeler, ABD Ticaret Temsilciliği’nin Federal Register’da yayınladığı ve kamuoyundan ticaret dengesizlikleri hakkında yorum istediği listede de yer alıyordu.

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Yapılacak olan değişiklik, Trump’ın Şubat 2025’te federal kurumlara ticaret ilişkilerini incelemeleri ve karşılıklı bir tarife yapısı oluşturmaları yönünde verdiği emirle başlatılan sürecin bir parçası. Ancak Beyaz Saray, ilk başta düşünülen kademeli modelden vazgeçerek her ticaret açığına özel tarifeler belirlemeye yöneldi.

Planlama sürecine dahil olan yetkililere göre amaç, ABD’nin ticaretinden en büyük payı alan ülkeleri cezalandırmak. “Kirli 15” olarak adlandırılan ülkeler en ağır tarifelere maruz kalacak; ancak bazı ülkeler daha hafif oranlarla karşılaşabilecek.

Planın, ABD’nin onlarca yıldır uygulamadığı kadar yüksek tarifeleri beraberinde getirmesi bekleniyor. Yetkililer, yeni tarifelerin Trump’ın acil ekonomik yetkileri kapsamında 2 Nisan itibarıyla hemen devreye sokulabileceğini belirtiyor. Bu adımın yılın başlarında beklenmediği ifade ediliyordu.

Şubat ayında Beyaz Saray’dan bir yetkili, 2 Nisan’da yalnızca bir rapor yayınlanacağını, herhangi bir eylem planlanmadığını söylemişti. Ancak bu durum değişti ve yönetim artık süreci hızlandırmaya hazır görünüyor.