6 Kasım’da ABD başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ülkenin 47. başkanı olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

Trump’ın zaferi finansal varlıklarda farklı tepkilere yol açtı. Yüksek riskli varlıklar yükselirken güvenli liman olarak kabul edilen varlıklar ise düşüşe geçti.

Zincir üstü analitik platformu Santiment’e göre, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kripto para ve hisse senedi piyasalarında güçlü bir ivme görüldü. Buna karşılık, güvenli liman olarak kabul edilen bazı varlık grupları ise aynı pozitif etki yaşanmadı.

Finans Piyasaları Trump’ın Zaferine Nasıl Tepki Verdi?

Bitcoin (BTC), seçim sonuçlarının yarattığı coşkuyla yaklaşık %13 yükselerek 68.000 dolardan 77.240 dolara çıktı. Lider kripto para, Trump’ın seçimi rakibi Harris’in önünde götürdüğünün belli olmasıyla yükselişe geçti. Sonuçların kesinleşmesiyle Bitcoin 73.740 dolarlık bir önceki zirvesini aşarak 77.240 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi.

Trump’ın 2025 yılının Ocak ayında göreve başlamasıyla ekonominin iş dostu bir yön izleyeceği beklentisiyle S&P 500 endeksi de 6.011 seviyesine yükselerek yeni bir zirve kaydetti. Bu coşku, Trump’ın dört yıllık görev süresi boyunca sermaye kazançlarının korunacağı olan güçlü inançtan kaynaklanıyor.

Öte yandan, güvenli liman varlıkları olarak bilinen altın ve gümüş, BTC ve S&P 500’ün aksine yaklaşık %5 değer kaybederek düşüşe geçti. Santiment, bu fiyat hareketinin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallerden kripto paralar gibi daha spekülatif varlıklara yönlendirebileceğini belirtti.

BTC’de Yükseliş Trendi Devam Edecek mi?

Trump’ın zaferi finansal varlıklarda pozitif hareketleri tetikledi. Seçim kampanyası boyunca vaatleriyle kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandıran Trump’ın zaferi piyasadaki iyimserliği arttırdı. Zira Biden yönetimi son yıllarda kripto para sektörünü yatırımlar yoluyla düzenlemeye çalıştı ve bu durum piyasayı ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında kripto para inovasyonunu destekleyen daha olumlu bir ortam yaratacağına söz verdi. Trump’ın 2025 yılında göreve başlamasıyla Bitcoin’deki yükseliş trendinin devam edeceği ve beklenen boğa sezonunun başlayacağı öngörülüyor.