Ripple’ın XRP’si, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerinde galip gelmesinin ardından beklentilerin altında performans gösteren az sayıdaki kripto paralardan biri oldu.

Ancak XRP, 7 Kasım itibarıyla bazı toparlanma sinyalleri veriyor. Son 24 saatte %6’ya varan değer kazanan XRP, 0,57 dolara kadar yükseldi. CoinGecko verilerine göre XRP bu yükselişin ardından bir miktar geri çekilerek 0,55 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, XRP’nin bu toparlanmasını sürdürebileceği görüşünde. Analist CRYPTOWZRD X hesabı üzerinden paylaşımda kullanıcı, 6 Kasım’da XRP’nin güçlü bir boğa sinyali verdiğini belirterek, 0,55 dolarlık direnç seviyesinin aşılması halinde fiyatın 0,65 dolara doğru bir yol alabileceğini öne sürdü. Trump’ın SEC Başkanı Gary Gensler’i görevden alma vaadinin ise XRP’ye olan güveni artırabileceği düşünülüyor.

SEC ve Gensler, 2020’den bu yana Ripple ile yasal bir mücadele içinde. SEC, Ripple’ın XRP satışlarının kayıt dışı menkul kıymet satışı olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Trump’ın seçilmesiyle Gensler’in görevden alınabileceği ve bu durumun XRP’nin gelecekteki performansını olumlu yönde etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

XRP İçin İleriye Dönük Tahminler

XRP’nin geleceği konusunda iyimser görüşlere sahip olan diğer piyasa katılımcılarından Brett ve EGRAG CRYPTO da XRP’nin bir yükseliş dalgası yakalayabileceğini düşünüyor. Brett, piyasanın “döngünün en heyecan verici aşamasına” girdiğini ve XRP’nin bu süreçte önemli kazançlar sağlayabileceğini öngörüyor.

EGRAG CRYPTO ise XRP’nin grafiklerinin, Nike’ın ünlü “Just Do It” sloganı trendine benzer bir çizgi izlediğini belirterek, bu trendin devam etmesi durumunda fiyatın 1,60 dolara kadar çıkabileceği tahmininde bulundu. Ayrıca EGRAG, “1,10 dolar üzerinde kalıcı bir haftalık kapanış yapıldığı takdirde XRP’nin bir daha 1 dolar altına düşmeyebileceğini” vurguluyor.

Trump’ın kripto para sektörü için vaatleri ve SEC Başkanı Gensler’in olası görevden alınması, XRP için daha parlak bir geleceğin habercisi olarak yorumlanıyor.