Kripto para piyasasında geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından belirsizlik sürüyor. Bazı analistler ve uzmanlar Bitcoin’de boğa piyasasının sona erdiğini öngörüyor. Bu bağlamda kimileri düşüş trendinin başlangıç noktası olarak Donald Trump’ın 20 Ocak’ta yemin ederek ABD Başkanı olarak göreve başlamasını gösteriyor.

‘Sat ve Kaç’ Sinyali mi Geldi?

Finansal piyasalar, özellikle de kripto para piyasası çoğu zaman gerçekleşmiş olaylardan çok, beklentiler ve söylentilerle hareket eder. Bunun geçmişte birçok örneği var.

Örneğin 2024 yılının Ocak ayında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağı beklentisiyle BTC 50.000 dolara yaklaşmıştı. Ancak SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesiyle BTC fiyatı hızla 40.000 doların altına geriledi. Bitcoin’in ETF’lerin onaylanmasının ardından toparlanıp 2021 yılındaki zirvesini aşması aylar sürdü.

Benzer bir senaryo 2021 yılının Nisan ayında Coinbase’in halka açılma sürecinde yaşandı. Bu gelişmenin hemen öncesinde 60.000 doları aşan Bitcoin, Coinbase’in listelenmesinden sonra BTC 30.000 doların altına geriledi ve 2021 yılının Kasım ayına kadar toparlanamadı.

2024 yılında spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, yeni bir boğa sezonunu döngüsünün başlangıcı olarak görülüyor. Bitcoin fiyatı ABD seçimleri öncesinde 60.000 dolar civarında uzun süre yatay seyretti. Hatta blok ödülü yarılanması (halving) bile bu durağanlığı kıramadı.

Trump’ın seçim sürecinde kendisini kripto para dostu bir başkan adayı olarak konumlandırması ve seçimi kazanmasıyla BTC hızla yükselişe geçti. Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla Bitcoin 109.000 dolarla zirve yaptı. Ancak bu zirvenin ardından Bitcoin, bir buçuk ay içinde yaklaşık %30 değer kaybederek 78.000 dolara kadar geriledi. Bu süreçte Trump’ın küresel ticaret politikaları, özellikle de bazı ülkelere uyguladığı gümrük tarifeleri ve Ukrayna-Rusya savaşı konusundaki tutumu eleştirildi.

Bitcoin Yükselecek mi Düşecek mi?

Bitcoin’de boğa sezonunun sona ermediği senaryoda bu düşüşler oldukça normal karşılanabilir. Fakat boğa döngüsü devam edecekse, piyasayı tekrar yükselişe geçirecek faktörler neler olabilir? Bu sorunun cevabı son aylardaki fiyat hareketliliklerinin büyük bir kısmını tetikleyen “Donald Trump” olabilir.

Seçim kampanyası sürecinde ABD’yi bir Bitcoin ve kripto merkezi yapacağını, el konulan BTC’leri satmayacağını ve bunları ulusal rezervlere dahil edebileceğini vadeden Trump’ın sözlerini tutup tutmayacağı merak ediliyor. Senatör Cynthia Lummis de ABD’nin kripto paralar konusunda küresel lider olması gerektiğini savunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın şüpheyle yaklaştığı bu politikalar uygulanırsa, Bitcoin yeni bir yükseliş ivmesi kazanabilir. Öte yandan enflasyonda iyileşme, faiz oranlarının düşmesi, ticaret savaşlarının azalması ve küresel jeopolitik gerginliklerin hafiflemesi de Bitcoin’e destek sağlayabilir. Ancak Trump’ın son hamleleri göz önüne alındığında, bu gelişmelerin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.