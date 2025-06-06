ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketi Trump Media and Technology Group (TMTG), sürpriz bir hamleye imza attı.

Bu şirkete bağlı Truth Social markası, Nevada’da Bitcoin ve Ethereum ETF’i için başvuru yaptı. Ancak henüz bu başvuru için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi dosya sunulmadı.

Truth Social Bitcoin ETF’iyle İlk Adımı Attı

Nevada’da yapılan başvuruda, TMTG ilk olarak Truth Social Bitcoin ETF başvurusunu tescil ettirdi. Kısa bir süre sonra Florida merkezli Yorkville America Digital, ETF’in NYSE Arca borsasında listelenebilmesi için SEC’e Form 19b-4 sundu.

Yorkville ayrıca 5 Haziran’da S-1 başvurusu da göndererek Bitcoin ETF sürecinde ilerlemeye devam etti. Aynı gün TMTG, Bitcoin ve Ethereum’u kapsayan ikili ETF başvurusunu Nevada’da kayda geçirdi. Yeni ETF’in, piyasa değeri bakımından ilk iki sırada yer alan Bitcoin ve Ethereum’a yatırım imkânı sunacak olması, yatırımcı ilgisini artırabilir.

Eleştiriler: Uzun Vadede Kalıcı Olamaz

Bazı uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketi tarafından yapılan kripto ETF başvurularına şüpheyle yaklaşıyor. ETF analisti Dave Nadig, Truth Social’in uzun vadede sermaye çekme ihtimalini oldukça düşük görüyor.

TMTG’nin Kripto Para Planı

Mayıs ayında TMTG, 1,5 milyar dolarlık sermaye artırımı ve 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı yoluyla “Bitcoin hazinesi” oluşturmayı planladığını açıklamıştı.

Las Vegas’ta düzenlenen BTC konferansında sahneye çıkan Eric Trump ve Donald Trump Jr, kripto paraları itibari paralara kıyasla daha ucuz, daha hızlı ve daha şeffaf olarak tanımladı.

Trump Jr, “Kripto artık yaptığımız her şeyin büyük bir parçası” derken, Trump temalı bir BTC ticaret uygulamasıyla herhangi bir bağlarının olmadığını vurguladı. Öte yandan, Trump ailesine ait World Liberty Financial, yakında bir kripto para cüzdanı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Musk ile Trump Arasındaki Kriz

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasında yaşanan çatışma sonrası, TMTG hisseleri (DJT) %8 değer kaybetti.

Trump, Musk’ın şirketleriyle olan tüm hükümet sözleşmelerini iptal edeceğini duyururken Musk da sosyal medya platformu X üzerinden Trump’ın görevden alınması gerektiğini savundu. Bu gerilim sadece TMTG’yi değil, Tesla hisselerinde 150 milyar dolarlık değer kaybına ve %14,3’lük günlük düşüşe neden oldu.

Uzmanlar, Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerilimin uzun vadede piyasalar üzerinde kalıcı etki yaratmayacağını öngörüyor.