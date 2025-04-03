Analistler ve uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin hise senedi piyasalarında belirsizlik yaratacağını ve geleneksel yatırımcıların bu nedenle kripto paralara yöneleceğini öngörüyordu. Ancak görünüşe bakılırsa geleneksel yatırımcılar bunun yerine altın ve gümüşe yöneldi.

Donald Trump 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından Bitcoin ve altcoin’lerde ciddi değer kayıpları yaşandı. Trump’ın politikaları kripto para piyasasını olumsuz etkiledi ve uluslararası ticarete yönelik tarifeler, piyasalarda kaosa yol açtı.

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, kripto para piyasasının beklentilerin aksi yönünde hareket ettiğine dikkat çekti. Trump’ın tarifeleri onaylamasından bu yana BTC en az 5.000 dolar değer kaybetti ve birçok altcoin de düşüşte.

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Tarifelerin Olası Etkileri

Başkan Trump bu tarifelerle ABD vatandaşlarını yerli ürünleri satın almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu politikanın olumlu yanları arasında yerel üretimin desteklenmesi, ABD iç pazarında harcamaların artması ve bütçe açıklarının kapatılması için ek gelir sağlanması bulunuyor.

Ancak, tarifelerin olumsuz etkileri de var. Zira tüketici fiyatlarının yükselmesi, çünkü ithal ürünler daha pahalı hale getiriyor. Öte yandan küresel ticaretin yavaşlaması, bu da ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca ticaret savaşları riski de yüksek. Çünkü Trump’ın tarifeleri, diğer ülkelerin de misilleme olarak tarifeler uygulamasına yol açabilir.

Bu belirsizlikler küresel finans piyasalarına da yansıdı. Küresel borsalar düşerken, ABD vadeli endeksleri gerileme kaydediyor. Santiment, tarife duyurusunun 2 Nisan’da borsa kapanışından sonra yapıldığını, böylece ani bir panik satışının önüne geçilmek istendiğini belirtiyor. Ancak, Wall Street’in yeni işlem gününe büyük bir satış dalgasıyla başladı. S&P %3,3’lük düşüşle açılırken Nasdaq ise %4,5 oranında düştü.

Geleneksel Yatırımcılar Kriptoya mı Dönüyor?

Birçok kripto analisti, finansal piyasalardaki belirsizliğin yatırımcıları hisse senedi ve tahvillerden çıkararak kripto paralara yönlendirebileceğini öne sürmüştü. Ancak, şu ana kadar yatırımcıların asıl tercihi geleneksel güvenli liman varlıkları olan altın ve gümüş oldu.

BTC, makroekonomik faktörler nedeniyle yılın ilk çeyreğinde zorlanırken, altın üst üste yeni rekorlar kırdı. Son üç ayda %20 yükselen altın, şu anda yaklaşık 3.190 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı dönemde Bitcoin S&P 500 ile korelasyon gösterdi ve yalnızca birkaç kısa süreli ayrışma yaşandı. Altcoin’ler ise genel olarak daha kötü performans sergiledi.

Kripto para piyasası negatif tepki vermeye devam etse de, bazı analistler tarifelerin uzun vadede boğa hareketine yol açabileceğini savunuyor. Bu görüşe göre, diğer ülkeler zamanla ABD’ye karşı tarifelerini düşürecek ve bu da piyasaları canlandıracak. Ancak, bu görüşe katılmayanlar hem kripto hem de hisse senedi piyasalarının uzun sürecek zorlu bir dönemle karşı karşıya olduğu görüşünde.