ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük bir ülkeyle yapılacak ticaret anlaşmasına dair verdiği mesaj, kripto para piyasasında pozitif bir hava estirdi.

Piyasalar genel olarak yeşile dönerken, önde gelen kripto varlıklar artışa geçti.

Bitcoin 100 Bin Dolara Göz Kırpıyor

Bitcoin, önemli psikolojik seviye olan 100 bin dolara doğru ilerliyor. Ethereum ise ağa dün gelen ve toplam 11 iyileştirme önerisini kapsayan Pectra güncellemesinin ardından yüzde 3,6 değer kazandı. Güncelleme, cüzdanları akıllı kontrat benzeri yapılar haline getirmeyi amaçlıyor.

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XRP de yaklaşık yüzde 2 oranında artış gösterdi. Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Toncoin (TON) ve Hedera (HBAR) gibi altcoin’lerde ise yüzde 2 ila 5 arasında yükselişler görüldü.

Trump’tan Anlaşma Sinyali

ABD ile Çin’in bu hafta sonu bir araya gelerek yeni bir ticaret anlaşmasını görüşmesi bekleniyor. Bu gelişmenin öncesinde Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, yarın büyük bir ülke ile yapılacak önemli bir anlaşmanın duyurulacağını belirtti. Ancak detay vermedi.

Trump mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yarın sabah saat 10:00’da Oval Ofis’te çok önemli bir ticaret anlaşmasıyla ilgili büyük bir basın toplantısı yapılacak. Bu, birçok anlaşmanın ilki olacak.”