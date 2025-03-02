ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha kripto para piyasasında büyük fiyat hareketliliklerine yol açtı. Trump’ın kısa bir süre önce Truth Social platformunda yaptığı paylaşım, bazı altcoin’lerin önemli yükselişler yaşamasına neden oldu.

Trump’tan Stratejik Kripto Rezervi Açıklaması

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında verdiği kripto rezervleri oluşturma sözünü hatırlattı. Başlangıçta yalnızca Bitcoin’in bu planın parçası olduğu düşünülse de, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve ABD merkezli kripto şirketlerinin lobi faaliyetleri sonucunda farklı varlıkların da dahil edilebileceği konuşuluyordu.

Bununla birlikte, Trump’ın daha önce imzaladığı yürütme emri detayları net olarak açıklamamıştı. Ancak yaklaşık bir saat önce yaptığı paylaşım, ADA, XRP ve SOL’a doğrudan referans vererek bu varlıkları öne çıkardı.

Piyasada Büyük Sıçrama

Beklendiği gibi, Trump’ın açıklaması XRP, SOL ve ADA fiyatında ani yükselişlere yol açtı. 2,3 doların altında işlem gören XRP, açıklamanın ardından %20’den fazla artış yaşayarak 2,6 dolara yükseldi. Solana (SOL), %15’lik bir yükselişle 160 dolar seviyesini yeniden gördü. En güçlü yükselişi Cardano (ADA) kaydetti. %32 oranında değer kazanan ADA 0,80 dolar seviyesini aştı.

Bitcoin ve Kripto Paralar da Tepki Verdi

Trump’ın açıklamasının etkisi sadece bu üç token ile sınırlı kalmadı. Bitcoin de 88.000 dolar seviyesini aştı, ancak sonrasında yaklaşık 1.000 dolarlık bir düzeltme yaşadı.

Trump’ın kripto para piyasaları üzerindeki etkisi bir kez daha kanıtlandı ve yatırımcılar, önümüzdeki günlerde gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.