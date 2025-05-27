ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya şirketi Trump Media & Technology Group, kripto paralara yatırım yapmak amacıyla yaklaşık 3,85 milyar dolar fon toplamayı planlıyor. Bu bilgi, Financial Times’ın 26 Mayıs tarihli haberinde, konuya yakın kaynaklara dayandırılarak aktarıldı.

Fon Toplama Planı Ne İçeriyor?

Trump Media, 2 milyar dolarlık yeni hisse ihracı yapacak. Buna ek olarak, 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil çıkaracak. Ancak FT, fon toplama planının şartları, zamanlaması ve toplam büyüklüğünün değişebileceğini de belirtiyor.

Şirketin bu duyuruyu, bu hafta düzenlenecek büyük bir kripto yatırımcı toplantısından önce yapması bekleniyor.

Açıklama ve Tepkiler

Trump Media, Reuters’ın yorum talebine yanıt olarak hem Reuters’ın hem de Financial Times’ın haberlerini “sahte” olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray, konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı. Trump Media, sosyal medya ve yayıncılık platformu Truth Social’ın arkasındaki şirket olarak biliniyor. Son dönemde, finansal hizmetlere açılmak için çeşitli satın alma ve birleşme fırsatlarını araştırdığı da belirtiliyor.

Kripto ve Trump Politikaları

Nisan ayında Trump Media, “Önce Amerika” politikalarıyla uyumlu çeşitli perakende yatırım ürünleri, özellikle kripto varlıklar ve borsa yatırım fonları (ETF), başlatmak üzere bağlayıcı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu hamleler, bazı etik ve düzenleyici kurumların dikkatini çekti. FT’nin haberine göre, bu haftaki kripto yatırımcı etkinliğinde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Donald Trump Jr. ve Eric Trump da konuşma yapacak.

27 Mayıs itibariyle Bitcoin 109.700 dolar bandında işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta, ilk kez 111.000 doları aşarak kurumsal talebin ve Trump yönetiminin desteğinin etkisini yansıttı.