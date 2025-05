27 Mayıs’ta Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2025 konferansında sahneye çıkan Donald Trump Jr., sürpriz bir Bitcoin duyurusu yaptı, bu gelişme sonrasında BTC fiyatı yükselişe geçti.

Trump Jr., Trump Media & Technology Group (TMGT) aracılığıyla 2,5 milyar dolarlık Bitcoin hazinesi oluşturacaklarını duyurdu.

— The Bitcoin Conference (@TheBitcoinConf) May 28, 2025

“TO THE MOON AS THEY SAY” 🚀 pic.twitter.com/aEmPSjukBx

“THAT’S WHY WE CREATED $2.4 BILLION BITCOIN TREASURY”

🇺🇸 DON TRUMP JR. SAYS “WE’RE SERIOUSLY LONG #BITCOIN ”

Rumble’ın kurucusu Chris Pavlovski ile sahnede sohbet eden Trump Jr., Bitcoin’in geleceğine olan inancını güçlü ifadelerle dile getirdi. “Daha önce de söyledim, aya gidiyoruz dostlar, bu harika olacak. Dayanın ve vazgeçmeyin.” diyen Trump Jr., sektöre uzun vadeli inandıklarını belirtti:

Röportajın başında dikkat çeken açıklamalardan biri, TMGT’nin ciddi bir kripto para stratejisi olduğuydu. Trump Jr., “Kriptoda ciddi şekilde long pozisyondayız, özellikle Bitcoin’e” diyerek, şirketin 2,5 milyar dolarlık bir Bitcoin hazinesi oluşturduğunu açıkladı. Salonda bu açıklama büyük alkış aldı.

Trump Jr., bu varlıkların, American Bitcoin gibi ortak girişimler ve Hut 8 iş birliğiyle, ayrıca WLF DeFi platformu üzerinden toplandığını belirtti. Hangi token’ların tercih edildiği konusuna ise girmedi. Merkezsiz finans (DeFi) hakkında da konuşan Trump Jr., merkeziyetsiz finansın geleneksel sistemde uzun süredir eksik olan verimliliği sağlayacağını vurguladı.

Geleneksel finans sektörüne dair görüşlerini de paylaşan Trump Jr., bankaların yeni teknolojilere karşı mesafeli olduğunu ve bunları bir tehdit olarak gördüklerini söyledi:

Trump Jr., kripto faaliyetlerinin Amerika’da kalmasını sağlamak için net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Konferansta sadece Trump Jr. değil, kripto paralara destek veren başka isimler de öne çıktı. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, Mart ayında yeniden gündeme getirdiği Bitcoin Yasası’nı hem Amerikan halkına hem dünyaya tanıttığını belirtti. Lummis, “Başkan Trump bu yasayı destekliyor” dedi.

🇺🇸 SENATOR LUMMIS SAYS PRESIDENT TRUMP SUPPORTS THE #BITCOIN ACT

THE BILL TO BUY 1 MILLION BITCOIN WILL BE ON FLOOR SOON 🤯 pic.twitter.com/bUVGtbdAb9

