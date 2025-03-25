Trump temalı meme coin’e yaptığı yatırım sayesinde bir dönem kazanç sağlayan bir yatırımcı, bu kez coin’in ani değer kaybıyla büyük bir zarar yaşadı.

Kripto piyasasında “balina” olarak bilinen büyük bir yatırımcı, 23 Mart’ta Trump (TRUMP) meme coin’i üzerinde yaptığı işlemlerle sadece bir saat içinde tam 207 bin dolar zarar etti. İşin ilginç yanı, aynı yatırımcı daha önce 1,09 milyon USDC yatırarak 5,97 milyon TRUMP token satın almış ve bu yatırımını 108 milyon dolara çıkarmıştı. Ancak bu sefer işler tersine döndü.

60 Dakikada 207 Bin Dolar Buhar Oldu

Blockchain analiz şirketi Lookonchain’in verilerine göre, söz konusu yatırımcı, ABD Başkanı Donald Trump’ın TRUMP token’ını destekleyen paylaşımı sonrası, coin’e tam 5 milyon USDC yatırdı. Trump’ın “TruthSocial” platformundaki paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:

“TRUMP’a BAYILIYORUM, HARİKA BİR ŞEY!!! Hepsinin en iyisi!!!!!!!!!!!!”

Bu açıklama üzerine token’ın fiyatı pazar günü 12,25 doların üzerine çıkarak zirve yaptı. Ancak ardından gelen sert dalgalanmalar, yatırımcının token’larını zarar ederek elden çıkarmasına neden oldu. Trump’ın bu coin’e desteği, işlem hacmini haftalar sonra yeniden zirveye taşıdı.

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), TRUMP token gibi meme coin’lerin “menkul kıymet” olarak değerlendirilmediğini ve bu nedenle SEC’in düzenleyici kapsamı dışında olduğunu belirtti. Ajans, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada meme coin’lerin genellikle online trendler ya da esprilerden ilham alan dijital varlıklar olduğunu ve daha çok topluluk katılımını artırmayı amaçladığını ifade etti.