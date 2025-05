ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Truth Social platformunun sahibi Trump Media & Technology Group (TMTG), dijital cüzdan ve ödül amaçlı bir token çıkarmayı değerlendiriyor. Plan, şirketin yayın platformu Truth+’ın genişletilmesi kapsamında gündeme geldi.

Şirketin CEO’su Devin Nunes, yıllık genel kurul toplantısı öncesi yatırımcılara gönderdiği mektupta, oluşturulacak token’ın başlangıçta Truth+ abonelik ödemelerinde kullanılabileceğini belirtti. Zamanla token, Truth ekosistemindeki diğer hizmetlerde de geçerli olabilecek.

🚨NEW: In a letter to shareholders, CEO of Trump Media @DevinNunes announced the platform is mulling launching a utility token for subscription payments and possible other future uses within the ‘Truth ecosphere.’ pic.twitter.com/Sq2a6TdBdi

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) April 29, 2025