ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Truth Social platformunun sahibi Trump Media & Technology Group (TMTG), dijital cüzdan ve ödül amaçlı bir token çıkarmayı değerlendiriyor. Plan, şirketin yayın platformu Truth+’ın genişletilmesi kapsamında gündeme geldi.

Şirketin CEO’su Devin Nunes, yıllık genel kurul toplantısı öncesi yatırımcılara gönderdiği mektupta, oluşturulacak token’ın başlangıçta Truth+ abonelik ödemelerinde kullanılabileceğini belirtti. Zamanla token, Truth ekosistemindeki diğer hizmetlerde de geçerli olabilecek.

🚨NEW: In a letter to shareholders, CEO of Trump Media @DevinNunes announced the platform is mulling launching a utility token for subscription payments and possible other future uses within the ‘Truth ecosphere.’ pic.twitter.com/Sq2a6TdBdi — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) April 29, 2025

Mektupta token’ın bir kripto para olarak tanımlanmasından kaçınılsa da kullanılan ifadeler kripto sektörüne ait terminolojiyle örtüşüyor.

Truth+ için planlanan token ve cüzdan, Trump’a bağlı kripto girişimlerine yeni bir halka daha eklemiş olacak. Bu girişimler arasında NFT koleksiyonları, memecoin projeleri, sabit coin çalışmaları, Bitcoin madenciliği ve “World Liberty Financial” adında merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu da yer alıyor. Ayrıca Trump temalı bir emlak video oyunu da geliştirilme aşamasında.

Kripto Dostu Atkins SEC Başkanlığına Getirildi

Paul Atkins’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başkanlığına atanması, dijital varlık sektöründe olumlu karşılandı. Atkins’in göreve gelmesiyle birlikte SEC, yıl başından bu yana Coinbase ve Cumberland DRW’ye açılan davaları geri çekti. Uniswap Labs’a yönelik soruşturma ise şubat ayında herhangi bir yaptırım uygulanmadan kapatıldı.

Geçtiğimiz hafta, Ethereum tabanlı NFT ve oyun projesi CyberKongz hakkındaki soruşturma da sona erdi. Ayrıca Hex, PulseChain ve PulseX’in kurucusu Richard Heart’a karşı açılan dava da düşürüldü.