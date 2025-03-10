6 Mart’ta açıklanan kripto rezerv haberi piyasada kısa süreli bir yükselişe neden oldu, ancak ertesi gün bu kazanımlar silindi.

Bu hafta Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasası olumlu haberler aldı ve buna hızlı tepki verdi. Ancak yükseliş kalıcı olmadı, piyasa yeniden durgunluğa ve düşüş eğilimine girdi

Piyasa analiz platformu CryptoQuant tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, Bitcoin’in gerçek spot talebi hâlâ daralma bölgesinde. Kasım-Aralık 2024 döneminde görülen talep artışının ardından, Bitcoin’in görünürdeki talebi ise azalmaya devam ediyor.

“Trump-n-Dump” Hareketi

Hafta başında piyasa, CryptoQuant tarafından “Trump-n-Dump” olarak adlandırılan bir hareket yaşadı. Bu terim, ABD’nin Stratejik Kripto Rezervi ile ilgili açıklamanın ardından yatırımcıların ani bir satış dalgası başlatmasını ifade ediyor.

2 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık Çalışma Grubu’na stratejik bir dijital varlık rezervi oluşturma talimatı verdiğini duyurdu. Bu rezervde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) gibi kripto paraların yer alacağını belirterek ABD’yi küresel kripto merkezi yapma vaadini yineledi.

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Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14, Ethereum yüzde 20, XRP yüzde 40, Solana yüzde 20’den fazla, Cardano ise en az yüzde 60 yükseldi.

Ancak pazartesi sabahına gelindiğinde, kripto fiyatları duyuru öncesindeki seviyelerine geri döndü ve elde edilen tüm kazançlar silindi. Bu düşüş sırasında yatırımcılar borsalara büyük miktarda varlık transfer etti. 3 Mart’ta saatlik Bitcoin girişleri 500-1.000 BTC’den 6.739 BTC’ye fırlarken, ETH girişleri yaklaşık 300 bin seviyesine ulaştı.

Kripto Varlıklarda Daha Sert Düşüşler Görüldü

CryptoQuant’a göre, borsalara yapılan yüksek girişler yatırımcıların ani fiyat artışını fırsata çevirerek satış yaptığını gösteriyor. CoinMarketCap verilerine göre BTC, ETH, SOL, XRP ve ADA fiyatları günlük en az yüzde 3 düşüş yaşadı.

İlginç bir şekilde, 6 Mart’ta Trump’ın Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoku oluşturulmasına ilişkin yürütme emrini imzalamasının ardından bu kripto paralar daha sert düşüşler kaydetti.

Buna rağmen, CryptoQuant, Bitcoin’in fiyatının uzun vadeli bir yükseliş yaşaması için ABD hükümetinin aldığı ekonomik kararların ötesinde, daha yüksek talebe ihtiyacı olduğunu vurguladı.