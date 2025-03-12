Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Pierre Gramegna, ABD destekli stablecoin’lerin euro’nun parasal egemenliğini ve finansal istikrarını tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

Trump yönetiminin kripto paralara giderek artan desteği, Avrupa’nın parasal bağımsızlığını zayıflatabilir ve dijital euro’nun gerekliliğini daha da güçlendirebilir. Brüksel’de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Gramegna, “ABD yönetimi, kripto paralara ve özellikle dolar bazlı stablecoin’lere olumlu yaklaşıyor. Bu durum, Avrupa’da bazı endişelere yol açabilir.” dedi.

ECB Bitcoin’e Mesafeli Dururken, Dijital Euro Destek Kazanıyor

ABD’deki gelişmelerin aksine, Avrupa Merkez Bankası (ECB) kripto paralar konusunda temkinli duruşunu sürdürüyor. ECB, Bitcoin’i resmi para rezervlerine eklemeyi açıkça reddetti. Öte yandan, 2021’den bu yana dijital euro üzerinde çalışıyor ve bu yıl içinde nihai kararın verilmesi bekleniyor. Ancak, dijital euro’nun 2028 veya 2029’dan önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Dijital euro, fiziksel nakit ile birlikte çalışarak merkez bankası destekli güvenli bir dijital para birimi şeklinde tasarlanıyor. Amacı, özel şirketlerin veya yabancı dijital ödeme çözümlerinin aşırı hâkimiyetine karşı bir alternatif sunmak olacak.

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ECB’nin hedefi, euro’nun Avrupa’nın finansal sistemindeki merkezî rolünü korumak ve vatandaşlar ile şirketlere istikrarlı, devlet destekli bir alternatif sağlamak. Ayrıca, dijital euro’nun, finansal kapsayıcılığı artırması ve euro bölgesinde işlem maliyetlerini azaltması bekleniyor.

Dijital Euro’nun Bir An Önce Piyasaya Sürülmesi Şart

Gramegna, ABD’nin dijital varlıklara yönelik yeni yaklaşımının, Amerikan ve yabancı teknoloji şirketlerinin dolar destekli stablecoin’leri temel alan geniş çaplı ödeme çözümleri geliştirme çabalarını hızlandırabileceğini söyleyerek, “Eğer bu girişimler başarılı olursa, euro bölgesinin parasal egemenliği ve finansal istikrarı tehlikeye girebilir.” uyarısında bulundu.

Söz konusu riske karşılık olarak, ESM, ECB’nin dijital euro’nun geliştirilme sürecini hızlandırmasını destekliyor. Gramegna, “Avrupa’nın stratejik özerkliğini koruması için dijital euro’nun hayata geçirilmesi kritik önem taşıyor.” sözlerini kaydetti ve ekledi:

“Bugün dijital euro her zamankinden daha gerekli.”