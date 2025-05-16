ABD Temsilciler Meclisi’ndeki üst düzey Demokratlar, eski Başkan Donald Trump’ın kripto para projeleriyle bağlantılı olarak yeni bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın gerekçeleri arasında yasa dışı bağış toplama, yabancı müdahale riski ve siyasi gücün kötüye kullanılması gibi ciddi iddialar yer alıyor.

Hazine Bakanlığı’ndan Belgeler Talep Edildi

Demokrat vekiller Gerald Connolly, Joseph Morelle ve Jamie Raskin, Hazine Bakanı Scott Bessent’e gönderdikleri resmi yazıda, Trump’ın kripto bağlantılı bağış kampanyalarına dair tüm şüpheli işlem raporlarının (SAR) 30 Mayıs’a kadar kendilerine sunulmasını istedi.

Soruşturmanın merkezinde, Trump ailesine ait World Liberty Financial (WLF) ve bu şirketin WLFI adlı token satışı yer alıyor. Başlangıçta beklenen bağış miktarına ulaşamayan WLF, ardından Tron’un kurucusu Justin Sun’dan 75 milyon dolarlık bir yatırım aldı. SEC’in 2023’ten bu yana incelediği Sun’ın dava süreci hala devam ediyor ve bu durum, rüşvet iddialarını gündeme taşıyor.

İlgili: Binance-Trump Ortaklığına Soruşturma Talebi

Meme Coin’lerde Büyük Kazançlar, Ağır Kayıplar

Demokratlar ayrıca TRUMP ve MELANIA adını taşıyan meme coin projelerine de dikkat çekti. İddialara göre, TRUMP token’ın arzının yüzde 80’i Trump ile bağlantılı kişiler tarafından kontrol ediliyor ve bu kişiler token alım-satımından 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Çinli olduğu öne sürülen bazı yatırımcıların da erken satışlar sayesinde büyük kazançlar elde ettiği, geç yatırım yapanların ise 2 milyar dolardan fazla zarara uğradığı ifade ediliyor.

Stablecoin ve Yabancı Yatırım İlişkisi Şüpheli

Mart 2025’te WLF, USD1 adını taşıyan bir stablecoin çıkaracağını açıkladı. Ardından, Abu Dabi destekli bir yatırım fonu, Binance borsasına yapılacak 2 milyar dolarlık yatırımda bu stablecoin’i kullanacağını duyurdu. Binance daha önce ABD’de kara para aklama yasalarını ihlal ettiği için cezalandırılmıştı. Demokratlara göre bu yatırım, Trump’ın iş ve siyaset arasındaki çıkar çatışmalarına dair endişeleri artırıyor.