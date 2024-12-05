Bitcoin’in 103.679 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla altcoin’ler de yönünü yukarıya çevirdi. Ancak son 24 saatte %7,6 oranında değer kazanan Ripple’ın XRP’si günlük bazda en kötü performans gösteren varlıklar arasında yer alıyor.

Donald Trump’ın kısa bir süre önce kripto para dostu bir SEC Başkanı seçmesine rağmen XRP’de yaşanan bu düşüş yatırımcılarda kafa karışıklığı yarattı.

Ripple-SEC Davası Nasıl Etkilenecek?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a karşı açtığı dava, yaklaşık dört yıldır devam ediyor. SEC, 2020 yılının Aralık ayında açtığı davada Ripple’ı XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçlamıştı.

Dava süresince Ripple, bazı önemli zaferler kazandı. 2024 yılının Ağustos ayında dava sonuçlandı ve mahkeme Ripple’ı 125 milyon dolarlık para cezasına çarptırdı. Bu cezanın SEC tarafından talep edilen 2 milyar dolarlık cezadan daha düşük olması nedeniyle karar, Ripple cephesinde önemli bir zafer olarak yorumlandı. Ancak SEC, 2 Ekim’de temyiz başvurusunda bulundu ve davada yeni bir sürece girildi.

Seçim kampanyası sürecinde SEC Başkanı görevden alacağını açıklayan Donald Trump’ın bu söylemi Ripple ile SEC arasındaki davanın gidişatını değiştirdi. Trump’ın seçimi kazanmasının ardından Gary Gensler 20 Ocak 2025 tarihinde istifa edeceğini açıkladı. Donald Trump’ın SEC Başkanı olarak önerdiği eski SEC üyesi Paul Atkins, kripto para dostu tutumuyla tanınıyor.

Bu beklentiler XRP fiyatında ciddi yükselişleri tetikledi. Ancak son birkaç günlük süreçte XRP fiyatında yaşanan düşüşler, piyasadaki pozitif havayla çelişiyor.

XRP Neden Düşüyor?

XRP, Trump’ın zaferi ve Gensler’in istifası gibi gelişmelerin ardından geçen ay içinde 0,6 dolardan 3 dolara kadar yükselerek %400’den fazla değer kazandı. Ancak, son 24 saatte %12 düşüşle 2,3 doların altına geriledi. Ayrıca, piyasa değeri 130 milyar dolara düşen XRP, Tether’in USDT’sinin gerisine düşerek üçüncü sıradaki yerini kaybetti.

Uzmanlar XRP’deki bu ani düşüşü “söylentiyi al, haberi sat” etkisi olarak yorumluyor. SEC’teki değişim beklentisiyle yükselen XRP bu beklentinin gerçekleşmesi sonucu yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle fiyat düzeltmesine başladı.

Ripple ve XRP için Şimdi Sırada Ne Var?

Trump yönetiminin SEC Başkanı olarak kripto para dostu bir isim ataması, Ripple için olumlu bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak XRP’nin fiyatındaki volatilite, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Ripple’ın SEC davasındaki stratejisinin ve piyasa beklentilerinin, XRP’nin gelecekteki performansında kritik rol oynaması bekleniyor.