ABD Başkanı Donald Trump, bazı ekonomik sorunları çözmek için piyasaları bilinçli olarak sarsıyor gibi görünüyor. Peki, bu durum kripto para piyasasına fayda sağlayacak mı?

Son bir ay içinde, Trump’ın ticaret savaşlarını tırmandırmasıyla birlikte teknoloji hisseleri ve kripto paralar gibi yüksek riskli varlıklarda ciddi satışlar yaşandı.

Ancak, yaşananlar Kobeissi Letter tarafından bildirilen bir stratejinin parçası olabilir. Rapora göre, piyasalardaki zayıflama enflasyonu düşürmek ve ABD’nin yaklaşık 9 trilyon dolar borcunu daha düşük faiz oranlarıyla yeniden finanse etmek amacıyla planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Piyasa Çöküşü Planlı mı?

Hükümet yetkilileri de bu yaklaşıma destek veriyor gibi görünüyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, “Yönetim için borsa belirleyici bir faktör değil.” derken, Hazine Bakanı Scott Bessent, “Biraz dalgalanma bizi endişelendirmiyor.” açıklamasında bulundu. Trump ise yaşanan süreci “Bir geçiş dönemi, biraz zaman alacak.” diyerek değerlendirdi.

Elon Musk da stratejiyi destekliyor gibi görünüyor. Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40 düşmesine rağmen Musk, “Uzun vadede iyi olacak.” dedi.

It's very clear what's happening: President Trump now believes "short term pain" is his ONLY option to lower inflation and refinance $9+ trillion of US debt. We have seen over -$5 TRILLION erased from US stocks with the goal of LOWERING rates. Will it work? (a thread) pic.twitter.com/QlQYU65AZT — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 13, 2025

Söz konusu kontrollü piyasa çöküşünün nedenleri arasında; Şubat ayında 1.15 trilyon dolara ulaşan rekor bütçe açığı, petrol fiyatlarını düşürme isteği, ithalata uygulanan tarifelerle ABD’nin ticaret açığını azaltma planı ve son dönemdeki istihdam artışında büyük payı olan kamu sektöründe kesintiye gitme hedefi yer alabilir.

Trump’ın ekonomik stratejisinin başlıca amaçları arasında enflasyonu (şu anda yüzde 2.8), petrol fiyatlarını ve faiz oranlarını düşürmek yer alıyor. Aynı zamanda bütçe açığını, ticaret açığını ve devlet harcamalarındaki verimsizliği azaltmayı hedefliyor.

Ekonomist Joe Foudy, Newsweek’e yaptığı açıklamada, Trump’ın ekonomik durgunluk riskini önceden kabullendiğini ve bunu uzun vadeli kazançlar için “gereken bir fedakarlık” olarak sunduğunu belirtti.

New York Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Lawrence White ise “Normalde, ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomiyi dengelemek için faizleri düşürür. Ancak tarifeler nedeniyle fiyatlar yükselirse, faiz indirimlerinin enflasyonu daha da körükleyebileceği endişesiyle Fed tereddüt edebilir.” dedi.

Trump is clearly telling his plans. He doesn't care about the stock market or the crypto market. All he cares about is that interest rates to go down which will definitely cause some short-term pain. This reminds me of Q4 2021 when Powell was calling for higher rates and… pic.twitter.com/b6SRvNwRf8 — Cas Abbé (@cas_abbe) March 13, 2025

Kripto Piyasalarına Etkisi Ne Olur?

“Kısa vadeli acı” stratejisi, kripto paralar da dahil olmak üzere tüm varlık sınıflarında büyük dalgalanmalara neden olabilir. Geleneksel piyasalarda düşüşler yaşandığında, yatırımcılar zararlarını karşılamak için riskli varlıklarını satabilir veya nakde geçebilir. Bu durum, özellikle faiz oranları yeniden yükselirse, kripto piyasasını olumsuz etkileyebilir.

Piyasalardaki belirsizlik, kripto sektöründe de likidite sıkıntıları yaratabilir ve fiyat hareketlerini daha da şiddetlendirebilir. Nitekim, kripto piyasası son birkaç ayda yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti ve sektörden 1 trilyon dolar çıktı.

Ancak uzun vadede faiz oranlarının düşmesi, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışına girmesiyle kripto paraları cazip bir alternatif haline getirebilir. Ayrıca, ekonomik belirsizliklerin artması, kripto para düzenlemelerinin hızlandırılmasına yol açabilir. Bu da sektörde daha fazla netlik sağlanmasına ve kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmesine yardımcı olabilir.

Eğer yapılan strateji doların değerini zayıflatırsa, bu durum kripto paralar için olumlu bir gelişme olabilir. Çünkü yatırımcılar, itibari para birimleri yerine alternatif varlıklara yönelme eğiliminde olabilir.