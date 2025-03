ABD Başkanı Donald Trump, bazı ekonomik sorunları çözmek için piyasaları bilinçli olarak sarsıyor gibi görünüyor. Peki, bu durum kripto para piyasasına fayda sağlayacak mı?

Son bir ay içinde, Trump’ın ticaret savaşlarını tırmandırmasıyla birlikte teknoloji hisseleri ve kripto paralar gibi yüksek riskli varlıklarda ciddi satışlar yaşandı.

Ancak, yaşananlar Kobeissi Letter tarafından bildirilen bir stratejinin parçası olabilir. Rapora göre, piyasalardaki zayıflama enflasyonu düşürmek ve ABD’nin yaklaşık 9 trilyon dolar borcunu daha düşük faiz oranlarıyla yeniden finanse etmek amacıyla planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Hükümet yetkilileri de bu yaklaşıma destek veriyor gibi görünüyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, “Yönetim için borsa belirleyici bir faktör değil.” derken, Hazine Bakanı Scott Bessent, “Biraz dalgalanma bizi endişelendirmiyor.” açıklamasında bulundu. Trump ise yaşanan süreci “Bir geçiş dönemi, biraz zaman alacak.” diyerek değerlendirdi.

Elon Musk da stratejiyi destekliyor gibi görünüyor. Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40 düşmesine rağmen Musk, “Uzun vadede iyi olacak.” dedi.

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 13, 2025