Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yüzde 50 oranında genel gümrük vergisi uygulanmasını önermesinin ardından sert bir düşüş yaşadı.

Açıklamanın ardından sadece bir gün içinde piyasadan 100 milyar doların üzerinde para çıktı.

Bitcoin 107 Bin Doların Altına Geriledi

Hafta genelinde Bitcoin için olumlu bir hava hâkimdi. Hafta başında 104 bin dolardan 107 bin dolara birkaç kez sıçrayan lider kripto para, çarşamba günü bu seviyeyi kalıcı olarak aşmayı başardı. Ardından ocak ayındaki 109 bin 100 dolarlık rekoru geçerek neredeyse 110 bin dolara ulaştı.

Bu noktada satış baskısıyla karşılaşsa da kısa sürede toparlanarak, Pizza Günü’nde 112 bin dolar ile yeni zirvesine ulaştı. Cuma günü 111 bin dolara çekilen Bitcoin, hafta sonuna kadar aynı seviyede kalmayı başardı.

Ancak Trump’ın 1 Haziran itibarıyla AB’ye yönelik yeni gümrük tarifeleri getirme önerisi, piyasada şok etkisi yarattı. Bitcoin dakikalar içinde 107 bin 500 doların altına indi, ardından toparlanmaya çalıştı ama yeniden 107 bin doların altına geriledi.

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Mevcut durumda BTC 108 bin dolar seviyesinin biraz üzerinde işlem görüyor ancak günlük bazda hâlâ yüzde 2’den fazla kaybı var. Bitcoin’in toplam piyasa değeri 2 trilyon 150 milyar dolara gerilerken, altcoin’lere karşı piyasa hakimiyeti yüzde 61 seviyesinde kaydediliyor.

Altcoin’lerde de Kırmızı Alarm

Altcoin’ler de Bitcoin’i takip ederek değer kaybetti. DOGE, ADA, SUI, SHIB, LINK ve AVAX gibi birçok büyük altcoin günlük bazda yüzde 10’a varan düşüşler yaşadı. Ethereum yüzde 5’in üzerinde gerileyerek 2 bin 550 dolara düştü. XRP ise yüzde 4,4 değer kaybederek 2,3 dolar seviyesine geriledi.

En sert kayıplar ise ENA, WIF, TIA, S, IP ve PEPE tarafında yaşandı. Bu altcoin’lerin tamamı çift haneli oranlarda düşüş gördü.

Toplam kripto para piyasası değeri bir günde 100 milyar doların üzerinde eriyerek 3 trilyon 530 milyar dolara indi.