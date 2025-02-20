ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Donald Trump’ın yeni gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmesi durumunda faiz oranlarını düşürmek zorunda kalabilir.

Fed yetkilileri ocak ayında faizleri sabit tutmuştu, ancak çarşamba günü yayımlanan toplantı tutanakları, Trump’ın otomobil, yarı iletken (çip) ve ilaç sektörlerine yönelik yeni vergi tehditlerine dair ciddi endişeleri ortaya koydu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ticaret politikalarının enflasyonu merkez bankasının yüzde 2’lik hedefinin üzerinde tutabileceğini ve bu durumun para politikasını gevşetme planlarını erteleyebileceğini belirtti.

Başkan Trump, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, temel ithalat ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi. Bu adımın tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebileceği ve birçok sektörde fiyatların yükselmesine neden olabileceği kaydediliyor.

Fed’in toplantı tutanaklarına göre, yetkililer şirketlerin artan maliyetleri tüketicilere yansıtacağını ve bunun da merkez bankasını faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabileceğini veya ekonomik koşullar kötüleşirse faiz indirimine gitmek zorunda bırakabileceğini vurguladı.

Fed’den Uyarı: Gümrük Vergileri Enflasyonla Mücadeleyi Zorlaştırabilir

Ocak ayı toplantı tutanaklarında, “Ticaret ve göçmenlik politikalarındaki olası değişiklikler ile güçlü tüketici talebi, enflasyon görünümüne yönelik riskler arasında gösterildi.” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, birçok Federal Reserve bölgesinde işletmelerin artan gümrük vergilerinin maliyetleri yukarı çektiğini ve bunun da tüketici fiyatlarını artırdığını bildirdiğini aktardı. Tutanaklarda şu ifadeler yer aldı:

“Komite, hedefleri doğrultusunda federal fon faiz oranı hedef aralığını yüzde 4.25 ile yüzde 4.5 arasında tutmaya karar verdi. Üyeler, hedef aralıkta yapılacak olası ayarlamaların zamanlaması ve kapsamını değerlendirirken gelen verileri, ekonomik görünümdeki değişimleri ve risk dengesini dikkatle gözden geçireceklerini belirtti.”

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Vergilere Rağmen Piyasalar İyimser

Trump’ın tarifeleriyle ilgili endişelere rağmen, Wall Street’te şirketlerin mali raporları güçlü gelmeye devam ediyor. Birçok şirket, ticaret risklerinden ziyade önlerindeki büyüme fırsatlarına odaklanmış görünüyor.

Goldman Sachs’ın başekonomisti Jan Hatzius, pazartesi günü yayımladığı bir analizde durumu “gümrük vergilerine rağmen piyasalardaki iyimserlik” olarak nitelendirdi.

Öte yandan üretim sektörü de büyüme sinyalleri veriyor. Tedarik Yönetimi Enstitüsü’nün (ISM) imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi, geçtiğimiz ay son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hatzius, yeni fabrikalara yapılan yatırımların, yapay zeka teknolojilerinin ve vergi teşviklerinin iş dünyasının yatırım harcamalarını bu yıl yaklaşık yüzde 5 oranında artıracağını öngörüyor.

Fed tutanaklarında şu ifadeler yer aldı:

“Komite, hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek riskler ortaya çıkarsa para politikasında gerekli ayarlamaları yapmaya hazır olacaktır. Komite’nin değerlendirmeleri; işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir veri setini dikkate alacaktır.”